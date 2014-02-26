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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۰۹

پورمختار در گفتگو با مهر:

کارگروه مشترک سه قوه برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تشکیل شود

کارگروه مشترک سه قوه برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تشکیل شود

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان سه قوه برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی گفت: با تشکیل کارگروه مشترک برآیند کار سه قوه مطرح می شود تا به یک جمع بندی برسند و سرعت کار و هماهنگی در تقسیم وظایف بیشتر می‌شود.

محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار‌ پارلمانی مهر، با اشاره به سیاست های رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: لازمه موفقیت در این امر فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز در مجلس و دولت است که باید به این امر اعتقاد قلبی داشته باشند.

وی با اشاره به دستورات رئیس جمهور به معاون اولش برای فراهم کردن شرایط اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن آن اظهار داشت: ظواهر امر نشان از عزم جدی دولت برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی است و در مجلس نیز به کمیسیون ها اعلام شده تا تمامی تلاش خود را انجام دهند و امیدواریم در کوتاه مدت به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک شویم.

این نماینده مجلس با پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان سه قوه برای اجرایی شدن اقتصادی مقاومتی گفت: با تشکیل کارگروه مشترک برآیند کار سه قوه مطرح می شود تا به یک جمع بندی برسند و سرعت کار و هماهنگی در تقسیم وظایف بیشتر می‌شود و هر قوه ای خود را مکلف یه انجام وظایف در بازه زمانی مشخص شده می داند.

پورمختار افزود: جمع بندی ها در داخل هر قوه ای صورت بگیرد تا ظرف 3 ماه عملیاتی شود و بعد از 3 ماه به نتایج کارگروه مربوط رفته تا بررسی شود و وضعیت اجرایی شدن وظایف قوا در همان کارگروه ابلاغ و عملی شود.

رئیس کمیسیون اصل 90 در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده زمین خواران به کجا رسیده است گفت: جمع بندی نهایی انجام شده و در حال تهیه گزارش هستیم و مقرر شده است این موضوع با دولت در میان گذاشته شود تا اعضای کمیسیون اصل 90 و تعدادی از وزیران در جلسه‌ای گزارش را نهایی کنند.

کد مطلب 2242648

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