محسن شرکا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مولفه ها و محورهای مهم اقتصاد مقاومتی حرکت در مسیر خوداتکایی و حمایت از تولیدکننده داخلی است.

وی ادامه داد: حرکت در مسیر اقتصادی مقاوم به معنای شعار دادن نیست و باید به گونه ای عمل کرد که تمامی بخش‌ها و دستگاه‌ها رسیدن به اقتصاد مقاومتی را نقشه راه خود بدانند.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عنوان کرد: انجام اقدامات جزیره‌ای و موازی کار ما را از رسیدن به اقتصادی مقاوم محروم می‌کند لذا در این مسیر همه بخش‌های نظام باید وظایف خود را به درستی انجام داده و رهنمودهای مقام معظم رهبری را در دستور کار خود قرار دهند.

شرکا یادآور شد: در اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین نکته مقاومت بر تداوم برنامه‌های پیشرفت و توسعه‌ای نظام است و نباید لحظه ای از حرکت بازایستاد.

وی یکی از الزامات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مردمی بودن آن دانست و افزود:عامه مردم جامعه، بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها باید به این بخش ورود کنند تا مدیریت اقتصاد به دستان مردم انجام پذیرد.