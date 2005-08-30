رومن پولانسكي تحت تأثير اليور توييست خود قرار گرفته است



رومن پولانسكي پشت صحنه فيلم "اليور توييست"

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، رومن پولانسكي معروف كه "اليور توييست" او به زودي و براي نخستين بار در جشنواره فيلم تورنتو روي پرده مي رود، درباره ساخت فيلمي بر اساس رمان كلاسيك چارلز ديكنز گفت: "مي توانم اين داستان معروف را به پسركي تنها ربط بدهم كه خانواده اش در دوران جنگ دوم جهان از هم گسيخت. من به عنوان همان پسر تنها مي دانم كه نداشتن يك سرپناه دايمي چه معنايي دارد و چگونه مي توان تحت نظر مردماني غير از پدر و مادر بزرگ شد."

پولانسكي 72 ساله كه فيلم هاي بزرگ و موفقي چون "پيانيست"، "ماه تلخ"، "محله چيني ها"، "بچه رزمري" و "چاقو در آب" را در كارنامه خود دارد، در ادامه افزود: "اين روشي نامطمئن براي زندگي كردن است. مردم مدام به درون و بيرون زندگي تان سرك مي كشند. شما لباس هاي دست دوم مي پوشيد و زندگي تان هم دست دوم است. دوران جنگ دوم جهاني به نوعي همان لندن دهه 1840 است، اما با يك قرن فاصله. تاريخ اينگونه خودش را تكرار مي كند."

در "اليور توييست" بن كينگزلي معروف نقش فاگين را ايفا كرده و پسربچه اي به نام بارني كلارك نقش اليور توييست يتيم را. رونالد هاروود هم كه فيلمنامه "پيانيست" را براي پولانسكي نوشته بود، در فيلم جديد او همين وظيفه را به عهده داشته است. قرار است "اليور توييست" از روز سي ام سپتامبر در ايالات متحده روي پرده برود.

