به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه آتش‌سوزی در یک ساختمان 5 طبقه در بلوار جمهوری شمالی اتفاق افتاد که موجب خسارت‌های جدی مالی به واحدهای این ساختمان شد و ظاهرا آتش‌ به سرعت به دیگر طبقات مجتمع سرایت کرد و موجب آتش‌سوزی در 35 واحد مجمتع فوق شده بود.

این در حالی است که حدود 100 نفر در ساختمان و مجتمعی که دچار حریق شد، گرفتار آتش شده بودند و خوشبختانه با تلاش آتش‌نشانان کرج، این آتش‌سوزی گسترده در کمترین زمان ممکن مهار و هیچ خسارت جانی به همراه نداشت.

در این آتش سوزی فرماندار کرج به همراه رییس پلیس راهور، معاون خدمات شهری شهرداری کرج و مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرستان حضور داشتند که همگی از نزدیک بر عملیات امداد و نجات و اطفای حریق را نظارت کردند.



فرماندار کرج در حاشیه این حادثه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل گستردگی حادثه و سرایت آتش‌سوزی به واحدهای مختلف این ساختمان و همچنین نگرانی از سرایت آتش‌سوزی به ساختمان‌های مجاور بلافاصله پس از اطلاع از حادثه در محل حضور یافتم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در زمان اجرای عملیات امداد و نجات که به صورت مستقیم بر آن نظارت داشتم، مشخص شد که ماموران آتش‌نشانی با تلاش بسیار خوب و ستودنی این عملیات را انجام دادند.

همچنین وی افزود: تلاش‌های انجام شده توسط ماموران آتش‌نشانی و مهار این آتش‌سوزی گسترده نشان داد که ماموران این سازمان از آمادگی مطلوبی برخوردار بوده و می‌توانند در زمان‌های بحرانی به کمک مردم بشتابند.

ایرانی ادامه داد: در همان محل حادثه شخصا شاهد تلاش‌ انسان‌دوستانه ماموران آتش‌نشانی بودیم و از جمله آن که سرتیم عملیات یک کودک خردسال را با قراردادن زیر لباس ضد حریق خود از میان شعله‌های آتش‌ نجات داد.

وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از شهروندان در زمان حادثه در ساختمان گرفتار در شعله‌های آتش حضور داشتند، بیان داشت: رشادت و از خودگذشتگی ماموران آتش‌نشانی کرج موجب شد که هیچ خسارت جانی به شهروندان وارد نشود و تاکید من پس ازاطفای حریق بر تقدیر ویژه از ماموران حاضر در این عملیات خواهد بود.

فرماندار کرج آمادگی همه جانبه دستگاه ها و امکانات لازم برای مقابله با شرایط بحرانی را به علت بافت و تراکم جمعیتی شهرستان کرج بسیار حائز اهمیت خواند و در پایان تصریح کرد:این موضوع به طور قطع در دستور و اولویت اصلی مدیریت عالی شهرستان کرج قرار دارد و امیدواریم در آینده نزدیک اهدافی که در این زمینه داریم محقق شود.

در ادامه پلیس راهور شهرستان کرج با حضور در جمع آتش نشانان، ضمن تقدیر و تشکر ویژه از شجاعت و زحمات خستگی ناپذیر آنان، سرعت عمل نیروها در انجام ماموریت را نشان از رویکرد حرفه ای، سطح آمادگی بالا و پایبندی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج به ارزش های انسانی دانست.

سرهنگ گودرزی ضمن اظهار امیدواری خاطر نشان کرد: با افزایش تعداد ایستگاه های آتش نشانی در سطح کلانشهر کرج و تجهیز آنان به فناوری های پیشرفته و تجهیزات مدرن در ارایه خدمات رسانی سریع و مطابق با آخرین استانداردهای جهانی در حوزه امداد و نجات به جایگاه مطلوبی دست یابیم.