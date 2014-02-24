حمید طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: وعده هایی که دوستان و برخی مسئولان برای حمایت مالی از یازدهمین دوره برگزاری جشنواره فیلم فجر مشهد به ما داده اند هنوز در حد حرف باقی مانده و حمایتی انجام نشده است.

وی ابراز کرد: این جشنواره جشنواره ای مردمی بود و خاص اداره ارشاد خراسان رضوی نبود که نگاهی به صف های طویل مشتاقان تماشای فیلم ها خود نشانگر این مطلب است.

طباطبائی با بیان اینکه باید در مقابل علاقمندانی که از ساعت شش صبح جلوی گیشه های بلیت برای تماشای فیلم های جشنواره صف می کشیدند احساس مسئولایت کرد، افزود: این یک مطالبه مردمی است.

سازمان‌های فرهنگی از جشنواره‌های مردمی حمایت کنند

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی اظهار کرد: جشنواره‌های مردمی مستلزم امکانات و ظرفیت‌های بیشتری برای پاسخگویی به نیاز های هنری جمعیت کثیر علاقمندان به سینما در این استان فرهیخته است.

وی ابراز کرد: تقاضا داریم سازمان‌های فرهنگی از جشنواره های مردمی و به ویژه جشنواره فیلم فجری که امسال با این شکوه برگزار شد حمایت کنند.

طباطبائی با اشاره به اکران بخشی از فیلم های جشنواره در ایام سال جدید و عید نوروز اظهار کرد: جدول اکران سینماها در مشهد در حال حاضر همانند همان جدول تنظیمی سال 92 است اما از ابتدای سال 93 فیلم های جشنواره فجر امسال هم به برنامه اکران ها افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: قرار است در سال جدید فیلم "چ" ابراهیم حاتمی کیا در مشهد اکران شود که البته باز هم بستگی به شورای نمایش و تهیه کنندگان فیلم در تهران دارد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر 12 سالن نمایش در چهار سینما در مشهد برای اکران مجهز هستند که سینما سیمرغ با پنج سالن، سینما هویزه با پنج سالن و سینما آفریقا و قدس هم هر کدام با یک سالن مجهز از آن جمله هستند.

برگزاری "هفته فیلم" در پاسخ به استقبال مردم

وی ادامه داد: سینما پیروزی هم با حمایت اداره ارشاد خراسان رضوی در حال تجهیز برای پخش دیجیتال است و امید است در سال 93 فعالیت خود را شروع کند.

طباطبائی افزود: برخی سینماهای چند بعدی هم در مراکز تفریحی مثل پروما با ظرفیت محدود برخی از فیلم های سه بعدی را نمایش می دهند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی با اشاره به استقبال بی نظیر مردم از یازدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد ابراز کرد: هنوز مردم در حال و هوای روز های برگزاری جشنواره هستند و تنور استقبال از سینما ها گرم است که مطمئن هستیم در سال جدید هم با اکران های جدید استقبال بیشتری خواهند داشت.

وی با بیان اینکه با این استقبال مردم تصمیم به برگزاری "هفته فیلم" را داریم، عنوان کرد: با همکاری موسسه سینما شهر در تهران در اواخر سال و یا اوایل سال آینده این تصمیم را عملی کرده و چند تا از بهترین و فاخر ترین فیلم های ایران را به نمایش می‌گذاریم.