به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مردم کرمان شاهد بروز زمین لرزه های متعددی در نقاط مختلف استان هستند که شدیدترین آنها زمین لرزه چهار ریشتری فاریاب در دو روز گذشته بود.

بامداد امروز نیز زمین لرزه ای با شدت 3.3 ریشتر فاریاب در جنوب استان کرمان را تکان داد.

این زمین لرزه در ساعت یک و هشت دقیقه بامداد دوشنبه و در عمق شش کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوست.

زمین لرزه گفته شده در طول جغرافیایی ۵۷.۱۷ درجه و عرض جغرافیایی ۲۸.۰۷ رخ داد.

وقوع زمین لرزه 3.1 ریشتری در گلباف

همچنین زمین لرزه ای با شدت 3.1 ریشتر راس ساعت شش و 40 دقیقه بامداد امروز شهداد را به لرزه در آورد.

این زمین لرزه نیز بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در طول جغرافیایی ۵۷.۵۲ درجه و عرض جغرافیایی ۳۰.۳۶ درجه و عمق 12 کیلومتری از سطح زمین رخ داد.

طی روز گذشته چهار زمین لرزه نیز یزدانشهر، کیانشهر، گلزار، راور، گلباف را تکان داد که بیشینه شدت آنها با 3.1 ریشتر به گلباف اختصاص داشت.

به گفته مسئولین محلی هیچ یک از این زمین لرزه ها تلفات جانی و مالی نداشتند.

استان کرمان دارای 18 گسل فعال شناخته شده است و یک سوم تلفات جانی ناشی از زمین لرزه طی صد سال اخیر به این استان اختصاص دارد که پس از وقوع زمین لرزه سال 82 و تلفات جانی و مالی بسیار زیاد این زمین لرزه نظارت ها بر ساخت و سازها در کرمان افزایش یافته که به گفته مسئولین همین امر سبب کاهش تلفات ناشی از زمین لرزه طی سال های اخیر در این استان شده است.

