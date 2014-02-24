به گزارش خبرنگار مهر دو هفته پس از فروریختن سقف مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد شماره 5 تهران وابسته به اداره کل امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید شاه‌آبادی سپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی آموزش و هنر از پیشقدم شدن این موسسه و همکاری معاونت فرهنگی وزیر ارشاد برای رفع این مشکل خبر داد.

حمید شاه‌آبادی سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مرکز اظهار داشت: تمام 97 مرکز علمی کاربردی موجود در کشور که در حوزه فرهنگ و هنر کار می‌کنند یک دستگاه متقاضی دارند که تابع آن هستند و ما نیز از طرف دیگر ماجرا مسئول نظارت و ساماندهی وی هستیم. در همین زمینه در وزارت ارشاد هم دستگاه‌های مختلفی متقاضی داشتن مراکز علمی کاربردی بوده‌اند که از موسسه آموزش عالی علمی کاربردی آموزش و هنر مجوز تاسیس آن را گرفته و آن مرکز را اداره کرده‌اند. مرکز علمی کاربردی شماره پنج نیز بنابر تقاضای معاونت فرهنگی وزات ارشاد از سال‌ها قبل مجوز گرفته و فعالیت داشته است.

وی ادامه داد: دستگاه متقاضی و سرپرست این مراکز موظف است که مجموعه‌اش را اداره کند. البته گاهی با تغییر مدیرت‌ها این دستگاه‌ها می‌گویند که دیگر نیازی به مرکز ندارند، یا منحلش می‌کنند که ما دانشجویانش را به مرکز دیگری می دهیم و یا اینکه ضوابط را رعایت می‌کنند.

شاه‌آبادی ادامه داد: ساختمان مرکز شماره پنج متعلق به اداره اوقاف است و در اختلافات میان اداره اوقاف و وزارت ارشاد برای انتقال اداره چاپ و حساب و کتاب‌های مرتبط با آن بحث‌هایی وجود دارد. چندی قبل آقای جنتی نامه‌ای خطاب به اداره اوقاف نوشتند که این فضا برای کاربری فعلی تمدید و یا تامین دوباره شود که تا این لحظه اوقاف این کار را انجام نداده است.

سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر تصریح کرد: طبیعتا در این شرایط، دستگاه متقاضی یا باید مرکز را منحل کند و یا اینکه جای تازه‌ای را برای آن بگیرد. موسسه آموزش عالی فرهنگ و هنر با توجه به مشکلاتی که معاونت فرهنگی داشت و اعلامش مبنی بر اینکه تمایلی به ادامه کار این مرکز به نحو سابق ندارد، در تعاملی که دو روز قبل با معاونت فرهنگی داشت قرار شد که راسا موسسه این مشکل را حل کند. به همین منظور ساختمانی تهیه شده و با همکاری معاونت فرهنگی از هفته آینده دانشجویان در مکان تازه مستقر می‌شوند.

وی تصریح کرد: ما زیر بار مسئولیتی رفتیم که در اصل به عهده معاونت فرهنگی است و با تعامل آنها و پولی که گذاشتند این مشکل حل شد.

یادآوری می‌‌شود مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد شماره 5 تهران در سال 1381 فعالیت خود را آغاز کرده است و تنها مرکز آموزشی کشور است که به صورت خاص در رشته‌های مرتبط با صنعت چاپ فعالیت می‌کند و ارائه دهنده مدرک کارشناسی ناپیوسته حرفه‌ای ترمی 3 گرایش و کاردانی ناپیوسته حرفه‌ای ترمی 3 گرایش است.