محمدعلی سلیمان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انیمیشن خود با عنوان «رویای گورخر» گفت: داستان این انیمیشن را نمی توان تعریف کرد این فیلمی است که در آن از کلام استفاده نشده و بیشتر در قالب تصویر تعریف می شود.

وی ادامه داد: در ابتدای این انیمیشن شما حرکت دوربین را می بینید که با نزدیک شدن به شاخه‌ درختان و نمایش لابه‌لای این شاخه‌ها بیننده در ظاهر تنه و شاخه درختان را می بینید اما در پس آن چیز دیگری دیده می شود و آن به نوعی خطوط راه راه این گورخر است.

این انیماتور با بیان مفهوم مورد نظر خود در این انیمیشن عنوان کرد: من از یک تصویر به این ایده رسیدم و آن تصویری از کتاب کودکان بود. هدف من این بود که نشان دهم نباید به اشیا، موضوعات و پدیده ها به طور مظلق نگاه کرد، همچنین اینکه هر چیزی را که نگاه می کنید می تواند در پس آن مفهوم دیگری وجود داشته باشد.

سلیمان زاده درباره تکنیک این انیمیشن توضیح داد: تکنیک این انیمیشن ها به صورت «سینتیک» است به این شکل که روی مانیتور با قلم نوری نقاشی ها و طرح ها کشیده می شوند. این تکنیک انیمیشن های دو بعدی و به صورت دیجیتال است.

کارگردان انیمیشن «کلاغ و روباه» با اشاره به کمبود موضوعات مورد نظر در حوزه انیمیشن سازی کودکان بیان کرد: کمتر منابعی در حوزه کودک وجود دارد که بتواند نظرها را هم به خود جلب کند. حتما داستان و موضوع زیاد است اما آنچه که بخواهد کشش داشته باشد و با نحوه نگرش شما جور دربیاید کمتر یافت می شود. همانطور که گفتم در انیمیشن «رویای گورخر» یک تصویر مرا به این داستان هدایت کرد و من هم اکنون مشکل دارم که کار بعدی خود را با چه داستانی بسازم.

وی همچنین در مقایسه مسایل و مشکلات انیمیشن در ایران با دیگر کشورها بیان کرد: تکنولوژی خیلی به داد غربی ها می رسد. مخصوصا آنها دستشان در زمینه تری دی ها بسیار باز است. ما مسلما هم‌سطح آنها نیستیم اما خیلی هم از آنها عقب‌تر نیستیم. در واقع جشنواره‌های پویانمایی، اینترنت و دانلود انیمیشن‌ها تاثیر زیادی روی انیماتورها گذاشته است.

سلیمان زاده در پایان با اشاره به تاثیر و نقش تلویزیون در دیده شدن انیمیشن ها بیان کرد: انیمیشن هایی که برای کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان تولید می شود متاسفانه جز جشنواره خارجی و داخلی جای دیگری دیده نمی شود و متاسفانه تلویزیون هزینه کمی برای آنها پرداخت می کند. این مساله به سیاست های تلویزیون بازمی‌گردد اما تلویزیون برای کمک به این صنعت می تواند انیمیشن ها را در سطح گسترده تری خریداری و پخش کند.

در این انیمیشن معصومه مهدی پور دستیار کارگردان و کامپوزیتور، سپیده ناجی بیتوینر، مینا حسن زاده و سمانه صالحی نقاشی کار را بر عهده داشته اند.