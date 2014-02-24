محمد باقر بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: علت این مهم به دلیل تمرکز بر کاشت صرفا سیب زمینی در بخش عمده ای از اراضی کشاورزی است.

وی با تاکید به ضرورت ایجاد تحول در بخش کشاورزی استان اضافه کرد: نباید محصولات کشاورزی دشت اردبیل محدود به سیب زمینی باشد.

به گفته بهشتی با کاشت محصولات جدید هم توان خاک بازگشته و هم منابع آبی مدیریت می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار معتقد است در صورتی که از تفکر سنتی و خام فروشی در کشاورزی عبور نکنیم نمی توان سود اقتصادی قابل توجهی را از بخش کشاورزی استان استخراج کرد.

شیوه های نوین کشاورزی استفاده شود

بهشتی ادامه داد: حتی در صورت کاشت محصولات فعلی باید از شیوه های نوین مدیریت محصولات کشاورزی استفاده کرد.

وی با انتقاد از گسست ارتباط دانشگاه و کشاورزی در اردبیل تصریح کرد: اردبیل 11 دانشکده کشاورزی دارد که در این حوزه تاثیر حداقلی دارند.

وی افزود: این در حالی است که در صورتی می توان کشاورزی را به قطب درآمد زایی تبدیل کرد که از شیوه های جدید علمی در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت استفاده کرد.