به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه یکشنبه و در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، با انتخاب اعضا، مرتضی عزیزی که در حال حاضر ریاست سازمان نظام مهندسی معدن استان را نیز برعهده دارد به عنوان رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره خانه معدن استان انتخاب شد.

همچنین مجید صحرانورد، عزالدین الماسی، نلسون حضرتی، محمد عارف ابراهیمی، جعفر صادقپور و نعمت ایوانی نیز به عنوان سایر اعضای هیات مدیره انتخاب و معرفی شدند.

حاضران در این نشست، ارسلان عظیم بیگی را به عنوان بازرس این خانه معدن کرمانشاه انتخاب کردند.

دبیر کمیته خاک های صنعتی خانه معدن ایران که ناظر برگزاری این انتخابات بود، از فعالیت 21 کمیته تخصصی در خانه معدن ایران خبر داد و افزود: برای هر کدام از گروه های فعال صنایع معدنی کمیته های ویژه ای تشکیل شده است.

هادی میررحیمی با مهم ارزیابی کردن ایجاد خانه معدن کرمانشاه، یادآور شد: اهالی حوزه معدن استان از این پس قادر خواهند بود در تصمیم گیری ها مشارکت داشته و نظرات خود را به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اعلام کنند.

