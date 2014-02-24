اعمال حداکثر مجازات برای تخلف و گرانفروشی خدمات گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شماره 2 ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر آمده است: در راستای سیاستهای متخذه توسط ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور در امر تثبیت قیمت بسته‌های سفر و برنامه‌های فروش تور و نیز رعایت نرخ فعلی تأسیسات اقامتی در ایام نوروز 93، موکداً به اطلاع می‌رساند با هرگونه تخلف احتمالی و گران‌فروشی خدمات در واحدهای مرتبط با صنعت گردشگری مطابق با حداکثر مجازاتهای پیش‌بینی‌شده در مواد 17 و 31 آیین‌نامه‌های مربوطه رفتار خواهد شد.

بدیهی است با عنایت به حساسیت مقطع زمانی نوروز و ضرورت کنترل تناسب منطقی عرضه و تقاضا مسئولیت اصلی پیگیری و نظارت بر اجرای این اطلاعیه به عهده مدیران کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان‌ها به عنوان دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر خواهد بود.

انتظار می‌رود با همکاری، مشارکت و نظارت دقیق تمامی دستگاههای عضو ستادهای اجرایی استانها، تلاش ارزشمند و بی‌وقفه مسئولان ذی‌ربط در تأمین و حفظ حقوق مسافرین و هموطنان عزیز، موجبات کسب نتایج و دستاوردهای مقبول در اجرای برنامه‌های نوروزی را فراهم سازد.