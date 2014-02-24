به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سید محمد حسینی ‌شاهرودی شامگاه یکشنبه در دیدار با مربیان طرح چهره به چهره كه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: آموزش رسالت بزرگی است که خداوند آن را بر افرادی لایق یعنی انبیا و امامان اعطا کرده است و به همين دليل بايد متوليان اين حوزه با حساسيت ويژه موضوع را دنبال كنند.

وی با اشاره به اهميت ارائه آموزش هاي لازم به اقشار مختلف جامعه افزود: باید با آگاهی، دانش و تکیه بر دین خدا راه سعادت و روشنایی را برای هم نوعان خود فراهم کنیم، آموزش صحیح و اسلامی می تواند بسیاری از انحرافات و مشکلات را از جامعه حذف کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: کسانی که در مسیر تبلیغ قرار می ‌گیرند با پی بردن به عظمت الهی در واقع عهده ‌دار انجام رسالت الهی هستند.

حجت ‌الاسلام شاهرودی یادآور شد: متاسفانه دید برخی افراد به زندگی به گونه ‌ای شکل گرفته که تنها بعد مادی زندگی را می‌بینند و معیارها، ارزش ‌ها و آرزو های آنها هم در این محدوده خلاصه می ‌شود و همین امر آنها را به منجلاب فساد و نابودی هدایت می کند.

وی با اشاره به این مطلب که خداوند متعال تمامی راه های به کمال رسیدن انسان را در قرآن بیان کرده است، ادامه داد: کسی که تنها به بعد مادی در زندگی توجه می کند دیگر ابعاد انسانیت را فراموش می کند و برای لذت آنی قادر به هر کاری است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: با یک بررسی دقیق معلوم است که بهره ‌مندی همه انسان‌ ها از نعمات الهی یکسان است ولی برخی، این نعمت‌ ها را در مسیر رشد استفاده می ‌کنند و برخی هم به واسطه استفاده نادرست و نامشروع از برکات الهی در مسیر نابودی قرار می گیرند.

حجت ‌الاسلام شاهرودی اظهار داشت: افراد دسته اول تحت سرپرستی خداوند قرار گرفته، از ظلمت به نور رسیده و سعادت دنیوی و اخروی نصیب آنها می ‌شود و دسته دوم نیز کسانی هستند که ظرفیت فهم آنها در محدوده دنیا و زندگی مادی است، آنچه بر آنها حکومت می‌ کند هوای نفس و شیاطین هستند و چیزی جز خسران سرانجام زندگی آنها نیست.

وی با اشاره به رسالت خطیر آموزش در عصر حاضر افزود: تنها با بصیرت افزایی می توان هجمه های دشمنان را خنثی کرد و انتظار می رود مربیان زمینه آگاهی و بصیرت را در جامعه به ویژه برای نسل جوان فراهم کنند و از تمامي ابزارهاي در اختيار خود در اين زمينه بهره برداري لازم را داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان كردستان در بخش پاياني سخنان خود با تاكيد بر لزوم ترويج سبك زندگي اسلامي در جامعه به عنوان يكي از نيازهاي مهم بیان کرد: ترویج سبک زندگی تنها راهی است که سعادت دنیوی و اخروی را به دنبال دارد و باید مربیان تحقق این امر را در اولویت کاری خود قرار دهند.

در اين نشست شماري از مربيان طرح چهره به چهره به بيان ديدگاه هاي خود در راستاي توجه بيشتر به اين طرح شده و خواستار حمايت هاي مديران و مسئولان شدند.