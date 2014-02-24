اعلام آمادگی بلژیک برای کمک رسانی از طریق دولت سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، مارک اوته فرستاده ویژه دولت بلژیک در امور سوریه که به همراه معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه آن کشور در حال دیدار از جمهوری اسلامی ایران می باشد ، امروز یکشنبه با معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه دیدار کرد.

دو طرف در این دیدار ضمن گفتگو و تبادل نظر در خصوص ابعاد مختلف مسئله سوریه ، در مورد نحوه کمک رسانی به مردم آن کشور رایزنی نمودند.



در این دیدار امیرعبداللهیان ضمن تشریح آخرین تحولات سوریه اظهار داشت: کمک رسانی به مردم آسیب دیده سوریه ، مبارزه با تروریسم و افراطی گری و تلاش برای حل سیاسی بحران این کشور در کانون توجه جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.



وی با تبیین حجم کمک های غذایی و دارویی کشورمان که از ابتدای بحران تا کنون در اختیار مردم سوریه قرار گرفته است ، به تشریح همکاری های جاری با برخی از کشورهای اروپایی از جمله سوئیس برای کمک رسانی به مردم نیازمند در مناطق مختلف آن کشور پرداخت و ابراز آمادگی نمود که ساز و کار همکاری سه جانبه ای میان جمهوری اسلامی ایران ، سوریه و بلژیک نیز ایجاد گردد.



فرستاده ویژه دولت بلژیک در امور سوریه نیز در این دیدار اظهار داشت: وخامت وضعیت مردم سوریه و نحوه کمک رسانی بشر دوستانه به نیازمندان مهمترین نگرانی مقامات و مردم کشورش می باشد.



وی ابراز آمادگی نمود که از طریق مقامات رسمی و سازمان های غیردولتی دو کشور ، شرایط میدانی و نیازهای مردم سوریه مورد بررسی قرار گیرد و ساز و کارهای لازم برای کمک به مردم سوریه از طریق دولت سوریه و با همکاری هلال احمر ایران و سوریه و سایر کشورهای اروپایی علاقمند ایجاد گردد.



طرفین همچنین موضوع تروریسم ، حضور تروریست های اروپایی در سوریه و تهدیدات ناشی از گسترش تروریسم در جهان را مورد تبادل نظر قرار دادند.



دو طرف همچنین توافق نمودند که به مشورت ها در موضوع ارائه کمک های انسان دوستانه ، حل و فصل سیاسی بحران و مبارزه با تروریسم در سوریه ادامه دهند.



