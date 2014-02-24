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۵ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۱۷

اعلام آمادگی بلژیک برای کمک رسانی از طریق دولت سوریه

اعلام آمادگی بلژیک برای کمک رسانی از طریق دولت سوریه

فرستاده ویژه دولت بلژیک در امور سوریه ابراز آمادگی کرد که از طریق مقامات رسمی و سازمان های غیردولتی دو کشور ، شرایط میدانی و نیازهای مردم سوریه مورد بررسی قرار گیرد و ساز و کارهای لازم برای کمک به مردم سوریه از طریق دولت سوریه و با همکاری هلال احمر ایران و سوریه و سایر کشورهای اروپایی علاقمند ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مارک اوته فرستاده ویژه دولت بلژیک در امور سوریه که به همراه معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه آن کشور در حال دیدار از جمهوری اسلامی ایران می باشد ، امروز یکشنبه با معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه دیدار کرد.

دو طرف در این دیدار ضمن گفتگو و تبادل نظر در خصوص ابعاد مختلف مسئله سوریه ، در مورد نحوه کمک رسانی به مردم آن کشور رایزنی نمودند.

در این دیدار امیرعبداللهیان  ضمن تشریح آخرین تحولات سوریه اظهار داشت: کمک رسانی به مردم آسیب دیده سوریه ، مبارزه با تروریسم و افراطی گری و تلاش برای حل سیاسی بحران این کشور در کانون توجه جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

وی با تبیین حجم کمک های غذایی و دارویی کشورمان که از ابتدای بحران تا کنون در اختیار مردم سوریه قرار گرفته است ، به تشریح همکاری های جاری با برخی از کشورهای اروپایی از جمله سوئیس برای کمک رسانی به مردم نیازمند در مناطق مختلف آن کشور پرداخت و ابراز آمادگی نمود که ساز و کار همکاری سه جانبه ای میان جمهوری اسلامی ایران ، سوریه و بلژیک نیز ایجاد گردد.

فرستاده ویژه دولت بلژیک در امور سوریه نیز در این دیدار اظهار داشت: وخامت وضعیت مردم سوریه و نحوه کمک رسانی بشر دوستانه به نیازمندان مهمترین نگرانی مقامات و مردم کشورش می باشد.

وی ابراز آمادگی نمود که از طریق مقامات رسمی و سازمان های غیردولتی دو کشور ، شرایط میدانی و نیازهای مردم سوریه مورد بررسی قرار گیرد و ساز و کارهای لازم برای کمک به مردم سوریه از طریق دولت سوریه و با همکاری هلال احمر ایران و سوریه و سایر کشورهای اروپایی علاقمند ایجاد گردد.

طرفین همچنین موضوع تروریسم ، حضور تروریست های اروپایی در سوریه و تهدیدات ناشی از گسترش تروریسم در جهان را مورد تبادل نظر قرار دادند.

دو طرف همچنین توافق نمودند که به مشورت ها در موضوع ارائه کمک های انسان دوستانه ، حل و فصل سیاسی بحران و مبارزه با تروریسم در سوریه ادامه دهند.

 

کد مطلب 2242716

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