اردبیل رتبه برتر نرخ مشارکت اقتصادی را در بین استان ها دارد

اصغر مناف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در اردبیل 39.4 درصد است که به نسبت استان های دیگر رقم قبل توجهی است.

وی با بیان اینکه مشارکت اقتصادی زنان به مراتب کمتر از مردان است، اضافه کرد: نرخ مشارکت اقتصادی زنان 10.8 درصد و مردان 67.5 درصد است.

به گفته مناف زاده نرخ مشارکت اقتصادی از تقسیم جمعیت فعال بر جمعیت 10 ساله و بیشتر حاصل می شود که به صورت غیر مستقیم نرخ جمعیت بیکار و شاغل در محاسبه آن نقش دارد.

وی افزود: مطابق سرشماری سال 90 جمعیت بیکار در اردبیل 60 هزار و 824 نفر است که از این تعداد 15 هزار و 222 نفر زن و مابقی مرد هستند.

آمار بیکاری به استناد یافته های مرکز آمار است

مناف زاده ادامه داد: نرخ بیکاری پنج ساله نیز 14.6 درصد است که 26.9 درصد شامل خانم ها و مابقی شامل آقایان است.

وی تصریح کرد: نرخ بیکاری در پاییز 92، 12.6 درصد است که در مدت مشابه سال قبل 12.3 درصد بود.

مناف زاده افزود: مطابق با سرشماری سال 90، جمعیت شاغل استان 354 هزار و 719 نفر است که از این تعداد 41 هزار و 318 نفر خانم ها و مابقی آقایان را شامل می شود.

به گفته معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آمار ارائه شده این دستگاه اجرایی به استناد یافته های مرکز آمار بوده و خود اداره کار نسبت به استخراج آمار بیکاری نقشی ندارد.