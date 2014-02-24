به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، همزمان با دیدار خانواده های جدا افتاده از جنگ دو کره رزمایش نیروهای مسلح آمریکا و کره جنوبی آغاز شد و تا 24 آوریل به طول می انجامد.



در این رزمایش 12 هزار و 500 نظامی آمریکایی شرت کردند و درحالی که سئول و واشنگتن ماهیت این رزمایش را مقابله با اقدامات تحریک آمیز و گسترش همکاریهای نظامی خواندند، پیونگ یانگ از آن به عنوان "رزمایش جنگ" یاد کرده است.



از سوی دیگر این رزمایش با وجود هشدارهای پیاپی پیونگ یانگ و تاکید کره شمالی بر لغو آن امروز دوشنبه آغاز شد.