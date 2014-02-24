به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، همزمان با دیدار خانواده های جدا افتاده از جنگ دو کره رزمایش نیروهای مسلح آمریکا و کره جنوبی آغاز شد و تا 24 آوریل به طول می انجامد.
در این رزمایش 12 هزار و 500 نظامی آمریکایی شرت کردند و درحالی که سئول و واشنگتن ماهیت این رزمایش را مقابله با اقدامات تحریک آمیز و گسترش همکاریهای نظامی خواندند، پیونگ یانگ از آن به عنوان "رزمایش جنگ" یاد کرده است.
از سوی دیگر این رزمایش با وجود هشدارهای پیاپی پیونگ یانگ و تاکید کره شمالی بر لغو آن امروز دوشنبه آغاز شد.
یک رسانه غربی از آغاز رزمایش نیروهای مسلح آمریکا و کره جنوبی همزمان با دیدار خانواده های جدا افتاده از جنگ دو کره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، همزمان با دیدار خانواده های جدا افتاده از جنگ دو کره رزمایش نیروهای مسلح آمریکا و کره جنوبی آغاز شد و تا 24 آوریل به طول می انجامد.
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