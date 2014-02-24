به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی در مراسم افتتاح هتل بیمارستان گاندی، گفت: چنین پروژه‌هایی نشان دهنده حضور بخش خصوصی در عرصه سلامت کشور است. بنابراین لازم است تسهیلات مورد لزوم جهت حضور فعال بخش خصوصی در عرصه سلامت فراهم شود.

وی افزود: با وجود تمام مهارتها در سالیان اخیر، حضور بخش خصوصی در عرصه سلامت یک فرصت راهبردی تلقی می‌شود. همانطور که بخش خصوصی در ارائه خدمات پیشتاز بوده، ورود این هتل بیمارستان نیز در مدار ارائه خدمات درمانی بسیار امیدبخش است.

زالی به نام گذاری این هتل بیمارستان اشاره کرد و گفت: گاندی نمادی از احترام به مردم و مفهوم دوستی شرقی است. ساده‌زیستی، قناعت و پایداری به آرمان‌های مردمی، توجه به عزت نفس و خودباوری از خصلت‌هایی است که نام گاندی را در دنیا ماندگار کرده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران به شرایط سازه‌ای، عمرانی و مبانی مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این هتل بیمارستان اشاره کرد و گفت: توجه ویژه به جذابیت‌های بستری و فضاهای فیزیکی فرح‌بخش از دیگر ویژگی‌های این پروژه بیمارستانی در پایتخت است. بنابراین علاوه بر خدمات با کیفیت، توجه به فضاهای بیمارستانی با نشاط بسیار اهمیت دارد چرا که هر چه فضای بیمارستان یک فضایی مبتنی بر ملاطفت و مهربانی باشد، نقش موثری در کاهش تلاطمات بیماران خواهد داشت.

وی مبحث توریسم سلامت را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایران شایستگی‌های فراوانی دارد که بتواند در عرصه سلامت پیش غراول باشد. بحث توریسم سلامت بسیار مهم است و کشور ما چه از نظر تنوع اقلیمی، آب و هوا، آثار باستانی و همچنین پیشرفت‌های پزشکی، جذابیت‌های بسیاری برای بحث توریسم درمانی دارد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: از نظر استحصال درآمدی، درآمد حاصل از توریسم سلامت 3 برابر توریسم معمولی است. پیش‌بینی‌ ما این است که تا پایان امسال میزبان 400 تا 500 هزار توریسم سلامت باشیم. البته باید تلاش شود که تا سال 1404 به حدود 20 میلیون گردشگر سلامت در سال برسیم که این امر سالانه حدود 18 میلیارد دلار درآمد ارزی به دنبال خواهد داشت.

زالی همچنین افزود: در بحث توریسم سلامت یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، اقامت همراهان بیمار است. طراحی یک هتل در مجموعه بیمارستانی کاری خردمندانه در گردشگری سلامت و حاکی از نگاهی جامع به گردشگری سلامت است.

وی گفت: مجموعه هتل بیمارستان گاندی آمادگی دارد که با طراحی پروتکل‌های مربوطه، 10 درصد از مجموعه تخت‌های این هتل بیمارستان را در اختیار بیماران بی‌بضاعت قرار دهد.