به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتض در گزارشی با اشاره به سوگند خوردن "ماتئو رنزی" به عنوان نخست وزیر جدید ایتالیا عنوان داشت که این جوان 39 ساله می تواند ایتالیا را به یکی از مهمترین همپیمانان رژیم صیونیستی در اروپا تبدیل کند.

"آریل دیوید" نویسنده این مطلب برای اثبات این گفته خود به سخنان رنزی در سال 2012 میلادی اشاره کرده و می نویسد : رنزی در آن سال معتقد بود که مشکل اصلی خاورمیانه، ایران است و تا زمانیکه این مشکل حل نشود کسی نمی تواند مشکلات موجود میان اسرائیل و فلسطینیان را حل کند.

به نوشته دیوید، رنزی برای توجیه این اظهارات خود به سخنان "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهور وقت ایران، علیه رژیم صهیونیستی و همچنین مسائل به وجود آمده در ایران پس از انتخابات سال 88 اشاره کرده بود

رنزی در دسامبر سال گذشته به ریاست حزب دموکراتیک ایتالیا که اکثریت کرسی های مجلس این کشور را در اختیار دارد رسید و سپس از قدرت خود برای کنار گذاشتن "انریکو لتا" نخست وزیر، از این حزب استفاده کرد و سرانجام لتا مجبور به استعفا از سمت نخست وزیری شد.

علاوه بر جبهه گیری علیه ایران، رنزی در سال 2012 نیز با عضویت فلسطین در سازمان ملل مخالفت کرده و به شدت از موضع دولت آن روزهای رم به دلیل همراهی با دیگر کشورهای اروپایی و حمایت از عضویت فلسطین در سازمان ملل انتقاد کرده بود.

بر اساس این گزارش، رنزی سابقه حمایت از رژیم صهیونیستی را نیز دارد برای مثال وی در سال 2012 گفته بود : اسرائیل از سوی کشورهایی احاطه شده که می خواهند آن را از بین ببرند و در میان این کشورها ایران، اولین است.

به نوشته هاآرتض، هر چند این اظهارات رنزی در آن زمان با استقبال جامعه کوچک یهودیان حاضر در ایتالیا روبرو شد ولی وی هیچگاه نتوانست حمایت رهبران گروه های یهودی را در فعالیت های سیاسی خود کسب کند.

به گزارش مهر، رنزی چهارمین نخست وزیر ایتالیا ظرف چهار سال گذشته محسوب می شود و به دلیل وضعیت موجود در این کشور تردیدهای در مورد موفقیت وی در سمت نخست وزیری وجود دارد. اقتصاد این کشور به عنوان سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو بحران زده است و هر چند رنزی چهره ای شناخته شده را برای پست وزارت اقتصاد برگزیده، اما مشکلات موجود و همچنین اختلافات سیاسی که میان احزاب سیاسی حاضر در مجلس وجود دارد موجب شده تا موفقیت رنزی برای اداره ایتالیا در هاله ای از ابهام قرار بگیرد، از همین رو شاید ذوق زدگی صهیونیست ها دوام چندانی نداشته باشد.