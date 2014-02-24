شش طرح صندوق مهر رضا در شهرستان دهلران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مديرعامل صندوق مهر رضاي استان و فرماندار دهلران، صبح دوشنبه شش طرح خدماتي و توليدي در دهلران بهره برداري رسید.

فرماندار دهلران درآيين بهره برداري از اين طرح ها گفت: در حوزه مشاغل خانگي و خود اشتغالي در شهرستان اقدامات خوبي در جهت توليد واشتغال انجام شده است.

بهزاد عليزاده افزود: تسهيلات تكميلي براي اين طرح ها امري ضروري است تا شاهد تنوع محصولات توليدي در اين شهرستان باشيم.

وي اظهار داشت: بايد زمينه فراهم شود تا اين طرح ها صنعتي شوند چرا که زمینه اشتغال بسیار مهم هستند.

علیزاده تصریح کرد: امسال 15 میلیارد ریال برای اشتغالزایی در صندوق مهر رضای شهرستان دهلران اختصاص يافته كه اميدواريم تا پايان سال جاري با اين تسهيلات زمينه اشتغال 150نفر در اين شهرستان فراهم شود.

مدیر صندوق مهرامام رضا(ع) استان ایلام نيز گفت: براي اجراي اين شش طرح تسهيلاتي بالغ بر 10ميليارد ريال هزينه شده است.



غلام ياسمي افزود: 550 ميليون ريال از اين تسهيلات در قالب طرح هاي خود اشتغالي،يك ميليارد و 800 ميليون ريال در قالب طرح هاي خود اشتغالي و مابقي در قالب طرح هاي كارفرمايي اجرا شده است.

وي اظهار داشت: اين طرح ها در مجموع منجر به اشتغالزايي براي 12 نفر شده است.



بهره برداري از لوله كشي گاز خانگي، كارگاه آلومينيوم سازي، توليد آب رادياتور ، باشگاه فرهنگي نيرو ونشاط و مركز بينايي سنجي از مهمترين اين طرح ها هستند.

