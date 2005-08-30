نماينده اي كه وقف مجلس نيست بايد اسمش را از فهرست اصولگرايان حذف كند

حسن كامران نماينده اصفهان در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر" با تاكيد بر اهميت رعايت حفظ و نظم در مجلس اظهار داشت: طبق تذكري كه در ماده 78 دادم، در صورتي كه نظم و انضباط رعايت نشود هيات رئيسه بايد خاطيان را توبيخ كند اما تاكنون با توجه به اينكه چند بار از جمله در زمان بررسي بودجه مجلس را تعطيل كرده ايم، حتي يك مورد توبيخ نداشته ايم.

وي افزود: اگر هيات رئيسه تعارف را كنار بگذارد و بدون ملاحظه برخورد كند شاهد اين وضعيت نخواهيم بود.

كامران بي نظمي ها در صحن علني و اختلال در راي گيري ها را ضد اصولگرايي دانست و خاطر نشان كرد: كسي اصولگرا است كه وقف مجلس باشد كسي كه وقف نباشد بايد اسمش را ازفهرست اصولگرايان حذف كند ، مردم نمايندگان را انتخاب كرده اند و توقعي دارند.

وي تاكيد كرد: بايد روش ها را تغيير دهيم و مجلس را از روزمرگي درآوريم.



عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ،هيات رئيسه را در قدم اول گناهكار دانست و گفت: هيات رئيسه بايد استغفار بطلبد.

كامران افزود: هيات رئيسه بايد به رئيس مجلس كمك كند. اين وظيفه نواب رئيس است كه به كميسيون ها سربزنند و از تشكيل يا عدم تشكيل آن آگاه شوند نواب رئيس بايد فعال تر عمل كنند.

عضو فراكسيون اكثريت مجلس در پايان خصوص پيشنهاد علام اسامي نمايندگاني كه در صحن حضور پيدا نمي كند و ضمانت اجرايي اين راهكار براي جلو گيري از بي نظمي گفت: اين راهكار مي تواند مفيد باشد چرا كه اگر از خدا نمي ترسند مطمئنا از مردمي كه آنها را انتخاب كرده اند مي ترسند.