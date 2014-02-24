به گزارش خبرنگار مهر، میر فخر الدین زاهد صبح دوشنبه در حاشیه جلسه برنامه ریزی اجرای این طرح به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بخش کورائیم 50 روستا دارد که تنها 9 روستا بهره مند از نعمت گازند.

وی با بیان اینکه پوشش گاز در روستاهای این منطقه قابل توجه نیست، اضافه کرد: ضروری است با توجه به جمعیت ساکن در روستاها طرح گازرسانی با تمرکز بیشتری در روستاهای این منطقه اجرا شود.

به گفته زاهد اعتبار لازم برای انجام این پروژه تامین شده و پیش بینی می شود تا نیمه اول سال آینده طرح گازرسانی به اتمام برسد.

فرماندار نیر تصریح کرد: در صورت نبود لوله کشی گاز روستاییان مجبور به استفاده از سوخت جایگزین می شوند که خود مستلزم هزینه است.

وی ابزار امیدواری کرد بسیاری از مشکلات تردد روستاییان برای تامین سوخت با اجرای طرح گازرسانی رفع شود.