محمدعلی باشه‌آهنگر کارگردان فیلم های دفاع مقدس که بعد از ساخت «ملکه»، فیلمنامه سینمایی «سرو زیر آب» را آماده تولید دارد درباره همکاری با بنیاد سینمایی فارابی به خبرنگار مهر گفت: یکی از برنامه‌های بنیاد سینمایی فارابی حمایت و سرمایه‌گذاری در تولید فیلم‌هایی با موضوع دفاع مقدس است.

وی افزود: بنیاد سینمایی فارابی از زمانی که فیلم «سرو زیر آب» در مرحله طرح قرار داشت برای سرمایه گذاری در تولید اعلام آمادگی کرد و به همین دلیل با محمدرضا جعفری جلوه قراری مبنی بر مذاکره درباره تولید این فیلم سینمایی گذاشته‌ایم و به زودی صحبت درباره تولید این فیلم را انجام خواهیم داد.

این کارگردان سینمای ایران با اشاره به مشخص شدن برخی از عوامل تولید «سرو زیر آب» متذکر شد: بدنه اصلی تولید این فیلم سینمایی همان عواملی است که در فیلم «ملکه» با هم همکاری داشته ایم‌. قرار است علیرضا زرین دست به عنوان فیلمبردار، سعید ملکان طراح چهره پردازی، حسین علیزاده آهنگساز در تولید فیلم سینمایی «سرو زیر آب» همکاری کنند.

باشه‌آهنگر با اشاره به آغاز تولید این فیلم سینمایی گفت: منتظر جذب سرمایه برای تولید «سرو زیر آب» هستیم و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات با فارابی تولید را آغاز خواهیم کرد.

کارگردان فیلم سینمایی «بیداری رویاها» در پایان عنوان کرد: در صورت تامین هزینه‌ها، فیلمبرداری را در یکی از مراکز صنعتی در اهواز آغاز خواهیم کرد و پس از آن به خوزستان، اهواز، تله زنگ و برخی از روستاها در استان فارس خواهیم رفت.

فیلمنامه «سرو زیر آب» روایتی از میانه تا پایان جنگ دارد و آسیب‌های پیرامون این پدیده را مورد بررسی قرار می‌دهد.