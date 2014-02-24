به گزارش خبرنگار مهر، کبری، کوکب خانم، پتروس فداکار و بسیاری دیگر از شخصیتهای نوستالژیک دیگر کتابهای درسی هم امروز به گذشته پیوستهاند و آنچه پیش روی ماست آینده دختران و پسرانی است که این روزها روی میز و نیمکتهای مدرسهها مینشینند و با تب لت و تخته هوشمند درس میخوانند.
دیگر خبری از گچ و تخته سیاه نیست. آن میز و نیمکتهای قدیمی و اسقاطی هم دیگر جای خود را به تجهیزات جدیدتر دادهاند. برخی کلاسهای درس موضوعی شدهاند و برای هر کتاب بسته تجهیزات و آزمایشگاه وجود دارد.
امروز به گفته غلامحسین احمدوند، رئیس اداره فناوری اطلاعات آموزش و پرورش قم 987 مدرسه در قم در تعاریف الکترونیک، نیمه الکترونیک، نیمه هوشمند، هوشمند و هوشمند پیشرفته گنجانده شدهاند که با توجه به وجود 1400 مدرسه در قم این رقم قابل توجهی محسوب میشود.
این موفقیت در حالی است که به گفته احمدوند قم تنها استانی بوده که در سفرهای دوم و سوم هیئت دولت قبل هیچ مصوبهای برای گسترش فناوریهای IT در مدارس نداشته و کارهایی که انجام شده با بودجههای استانی و مشارکت اولیا بوده است.
مدارس خاص استان از مدارسی هستند که در زمینه هوشمندسازی پیشرو بودهاند. از این 18 واحد آموزشی یک مدرسه هوشمند پیشرفته، 4 هوشمند، 6 نیمه هوشمند و 7 نیمه الکترونیک وجود دارد.
طبق تعریف آموزش و پرورش مدارس الکترونیک مدارسی هستند که به لب تاب و دیتا پروژکتور مجهز شدهاند اما مدارس هوشمند علاوه بر بهره بردن از این سخت افزارها از تخته هوشمند، اینترنت و اینترانت نیز استفاده میکنند. مدرسه هوشمند پیشرفته مدرسهای است که تمام فعالیتهای آموزشی در آن به صورت الکترونیک انجام بگیرد. در مجموع 18 مدرسه هوشمند پیشرفته در استان قم وجود دارد.
12 مدرسه استعدادهای درخشان و 14 مدرسه نمونه دولتی نیز در این تعریفها میگنجند. مدارس غیر دولتی هم اگرچه از دولت هزینهای برای هوشمندسازی دریافت نمیکنند اما تلاش کردهاند در رقابت با مدارس دولتی از منابع مالی جایگزین در این زمینه استفاده کنند.
در حال حاضر 155 مدرسه غیر دولتی جزو یکی از تعاریف یاد شده هستند که از این میان 16 مدرسه هوشمند پیشرفته محسوب میشوند.
اعتباری داده نشده
رئیس اداره فناوری اطلاعات آموزش و پرورش استان قم، با اشاره به اینکه تاکنون اعتباری برای هوشمندسازی در سال جدید در نظر گرفته نشده اظهار کرد: بیشک مدارس در این مسیر به کمک اولیا نیاز دارند.
وی به پشتیبانیهای نرمافزاری در زمینه هوشمندسازی مدارس اشاره کرد و گفت: در سال جدید تحصیلی 100 نرمافزار تخصصی برای دروس مختلف به نواحی آموزش و پرورش ارسال شده است.
شاید کسی نتواند منکر مهم بودن فعالیتهای اخیر آموزش و پرورش در زمینه هوشمندسازی شود اما نکتهای که نباید از نظر دور داشت این است که در زمینه نحوه استفاده از این ابزارها گاهی از تهیه آن مهمتر است.
اگر به روز ترین تجهیزات در مدارس وجود داشته باشند اما از آنها استفاده نشود یا ظرفیتها درست بهرهبرداری نشوند، هوشمندسازی مدارس شکست خورده است.
از طرفی نباید انتظار داشته باشیم تمام تغییرات مطلوب در گذر از یک نظام آموزشی بیمار و کمبهره تنها با خرید وسایل و ابزارها اتفاق بیفتد. مسئله مهم تغییر ساختار آموزشی و نگرش مدیران به مقوله یادگیری و آموزش است.
فعالیتهای حوزه سلامت
همه میدانند آموزش و پرورش یک نهاد عریض و طویل است که با 12 میلیون و 500 هزار دانش آموز و همچنین بیش از یک میلیون فرهنگی سروکار دارد و باید اعتبار مناسب برای ساماندهی این نیروها جذب کند، اما از سال گذشته این وزارتخانه با کسری اعتبار مواجه شده است.
بدون شک یکی از نخستین عرصههایی که این کسری بودجه خود را نشان میدهد، ورزش و سلامت در مدارس است. امروز دیگر کسی نیست که به اهمیت ورزش پی نبرده باشد اما 40 سانتی متر فضای آموزشی به ازای هر دانشآموز نمیتواند نیازهای حرکتی آنان را در سن نوجوانی جبران کند.
سعید توکلی معاون تربیتبدنی آموزش و پرورش استان این رقم را با توجه به متوسط کشوری و وضعیتی که در گذشته وجود داشته مناسب میداند.
او که از اجرای طرح غربالگری و ادامه دادن آموزش شنا خبر میدهد با اشاره به فضاهایی که برای دانشآموزان تهیه شده میگوید: در حال حاضر 70 مکان ورزشی در سطح استان داریم که به ورزش دانشآموزان اختصاص دارد. 30 مکان در حال ساخت نیز داریم که در مجموع به 100 مکان ورزشی میرسد.
البته پایههای متوسطه اول و دوم در این زمینه مشکلات کمتری دارند و بیشتر مسائل به ابتدایی بر میگردد که هنوز بسیاری مدارس در قم معلم تخصصی برای ورزش ندارند. کمبود مربی بهداشت در مدارس ابتدایی نیز مشکلی است که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی به آن هشدار دادهاند.
به کار بردن بالاترین استانداردها
طبق قانون ساخت، نوسازی و تجهیز مدارس به عهده سازمانی به همین عنوان است که با کمک مجمع خیران کار ساخت مدارس را به عهده دارد.
محسن پورگلیان مدیرکل این نهاد در استان قم استانداردهایی که برای ساخت مدارس جدید در استان استفاده میشود را بالاترین استانداردها میداند.
وی با اشاره به کمبود بودجه برای تکمیل مدارس در دست ساخت میگوید: با وجود تمام مشکلات، بسیاری از مدارسی که ساخته میشوند به نمازخانه، کتابخانه، آزمایشگاه، سالن ورزشی و سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب مجهز هستند.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس قم ابراز داشت: در زمینه تجهیزات نیز اگر بودجه تأمین شده باشد تمام امکانات مورد نیاز هوشمندسازی در ابتدای ساخت هر مدرسه در کلاسها تأمین میشود. هر کتاب نیز کیت آزمایشگاهی مخصوص به خود را دارد که آن هم برای مدارس خریداری میشود.
با توجه به تمام نکات بالا شاید ذکر این نکته ضروری باشد که بهرهبرداری از امکانات گاهی از وجود آن مهمتر است. از طرف دیگر ارتقای جایگاه علمی و فرهنگی معلمان و مدیران مدارس موجب خواهد شد تا این گسترش امکانات تأثیر خود را به گونهای صحیح نشان دهد.
از این رو مسئولان آموزش و پرورش باید به موازات تأمین امکانات سختافزاری به مسئله آموزش نیروی انسانی نگاه ویژه داشته باشند تا هم بهتر از این امکانات استفاده شود و هم آسیبهای موجود به حداقل برسد.
تحول سختافزاری امروز اتفاق افتاده اما روش تدریس و نگرش مدیران و معلمان به مقوله یادگیری و آموزش تغییر نکرده است. تحول بنیادین آموزش و پرورش تنها با کالبد مدارس یا تجهیزات رقم نمیخورد بلکه تحول نرم افزاری نیز باید همگام با آن پیگیری شود.
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زينب آخوندي
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