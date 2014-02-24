به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذبحی یکشنبه شب در سلسله نشست های رویه قضایی و آموزه های حقوقی در جمع دانشجویان حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به اینکه در عرصه مبارزه با مجرمان مواد مخدر با عملیات انتحاری مواجه هستیم، گفت: قاچاق مواد مخدر در کشور به صورت مافیای زیرپوستی در آمده به گونه ای که هر فردی با هر سلیقه ای می تواند مواد مخدر مورد نظر خود را تهیه کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سالانه چهار هزار نفر در کشور قربانی اعتیاد می شوند، اذعان داشت: بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله طلاق و بزهکاری ریشه در اعتیاد دارد و این خدعه دشمنان است که جوانان باید در این خصوص هوشیارانه عمل کنند.

وی مجازات قاچاقچیان و مبارزه با مواد مخدر را دشوار دانست و افزود: برخی افراد در نقاط مختلف کشور به منظور دریافت مبلغ اندکی پول حاضر به قاچاق مواد مخدر می شوند و 47 درصد زندانیان کشور را مجرمین مواد مخدر تشکیل می دهند.

این مسئول قضائی به مخاطرات مواد مخدر صنعتی اشاره کرد و افزود: شیشه به صورت یک بحران و معضل در کشور درآمده و افراد با مصرف این ماده مخدر صنعتی دچار حالاتی می شوند که می توانند به راحتی مرتکب جنایت و قتل می شوند.

ذبحی خطاب به دانشجویان تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدر امری دشوار بوده و نیازمند عزمی همگانی است و شما دانشجویان نیز باید در این زمینه کوشا بوده و اجازه ندهید که مجرمان خطرناک مواد مخدر به راحتی بتوانند از زیر بار مجازات خود شانه خالی کنند.

