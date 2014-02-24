به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «تیترهای درشت سیاهترند» سومین مجموعه شعر علیرضا عباسی شامل 63 قطعه شعر سپید با درونمایههایی عموماً با مضامین اجتماعی است.
علیرضا عباسی پیشتر مجموعه شعر «پروانهای از متن خارج میشود» را با انتشارات آهنگ دیگر و «مرمت خوابهای کوتاه» را با نشر چشمه راهی بازار کتاب کرده بود.
پشت جلد کتاب تازه او، این شعر آمده است:
حیرتآور است، اوج
که پرندهای را در خودش نگه میدارد
سازش سنگ و آب
وقتی آبشاری فرومیریزد
فروریختن خانهای اما
با ما چه خواهد کرد
مجموعه شعر 93 صفحهای «تیترهای درشت سیاهترند» در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 5200 تومان از سوی انتشارات مروارید به چاپ رسیده است.
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