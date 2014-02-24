به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد عليزاده صبح دوشنبه در نشست تنظيم بازار دهلران گفت: روند عرضه مرحله اول سبد كالا در شهرستان مشكلاتي داشت كه اين روند بايد با برنامه ريزي و افزيش مراكز توزيع در مرحله دوم حل شود.

وي افزود: در شهر دهلران بايد 10 مركز توزيع ودر بخش هاي تابعه شهرستان نيز هر كدام يك مركز توزيع مستقر شود تا شاهد تسريع در توزيع ودسترسي مردم به اين مراكز باشيم.

فرماندار دهلران تاكيد كرد: در صورتي كه مراكز توزيع سبد كالا در شهرستان افزايش پيدا نكند از توزيع سبد كالا در مرحله دوم جلوگيري مي شود.

عليزاده اظهار داشت: نظارت وپايش بر بازار با توجه به ايام پاياني سال، تامين مايحتاج عمومي مردم، مركبات شب عيد وراه اندازي گشت هاي ويژه ايام نوروز از مهمترين اقدامات در زمينه بازار است كه بايد مد نظر باشد.

وي با اشاره به اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها در سال جديد گفت: صرفه جويي در مصرف انرژي وجلوگيري از قاچاق سوخت از مهمترين مزاياي هدفمندي يارانه هاست.

فرماندار دهلران بر اطلاع رساني و كاهش بار رواني در اين خصوص تاكيد كرد و گفت: حمل ونقل درون شهري وبرون شهري وقيمت كالا وخدمات تا قبل از اجراي مرحله دوم هدفمندي هيچ گونه افزايشي ندارد.

علیزاده گفت: مسئولان به عنوان خادم مردم باید طوری عمل کنند که رضایت مندی مردم درپی داشته باشد وبرابر قانون با افراد متخلف که به دنبال اخلال در قیمت ها هستند برخورد کنند.

رئيس اداره صنعت، معدن متجارت دهلران نيز گفت: شش مركز در شهرستان دهلران براي توزيع مركبات ايام نوروز در نظر گرفته شده است.

تيمور هاشمي افزود: نياز سنجي شهرستان براي جذب مركبات، گوشت سفيد وگو شت قرمزدر اين ايام در حال انجام است ودر اين خصوص هيچ مشكلي وجود ندارد.

وي از اجراي طرح ويژه نوروز 93 از نيمه دوم اسفند جاري خبرداد و گفت: افزايش تقاضاي عمومي براي كالا ها وخدمات و بويژه كالاهاي پرمصرف واولويت دار، لزوم تامين مايحتاج عمومي مردم وجلوگيري از هرگونه كمبود وافزايش غير منطق قيمت ها در روزهاي پاياني سال وايام نوروز از دلايل اجراي اين طرح است.