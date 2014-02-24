به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای تولید شیر اردبیل تصریح کرد: این کمیته با هدف پاسخگویی به مهمترین مطالبه مردم مبنی بر سلامت و بهداشت شیر عرضه شده تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه روزانه 250 تن شیر در اردبیل تولید می شود، اضافه کرد: 18واحد پروانه دار و 200 واحد اقلیمی که 160 مورد آن به صورت سنتی و 40 مورد دامداری به صورت صنعتی و نیمه صنعتی است شیر اردبیل را تامین می کنند.

به گفته زنجانی نظارت بر سلامت تولید شیر و انتقال بهداشتی شیر به مراکز عرضه از جمله مواردی است که در عملکرد کمیته کیفیت شیر تعریف شده است.

پرداخت تسهیلات ویژه به دامداری ها

فرماندار اردبیل تصریح کرد: یکی از مهمترین مواد غذایی روزانه شهروندان شیر است که تامین امنیت غذایی آن وظیفه تمام دستگاه ها است.

وی با بیان اینکه ضرورت آموزش دامداران و واحدهای تولیدی شیر به شدت احساس می شود، ادامه داد: علاوه بر این تسهیلات ویژه برای بهسازی و ارتقا دامداری ها در نظر گرفته شده است.

زنجانی تاکید کرد: روستاییان و دامداران می توانند با استفاده از این تسهیلات سطح کیفی و کمی تولیدات خود را بهبود بخشند.