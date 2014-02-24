منصور جلایر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 200 سردخانه نگهداری مواد غذایی فعال و بالای 1000 تن در استان فعال است، افزود: از این تعداد، 140 سردخانه دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد بوده و استاندارد 60 واحد نیز در دست بررسی است.

وی تاکید کرد: استاندارد آئین کار ساختمان، تجهیزات و ایمنی سردخانه مواد خوراکی باید به عنوان یک سند ملی در دسترس مالکان و دستگاههای ذیربط جهت بهره گیری در هنگام ساخت و توسعه سردخانه ها قرار گیرد.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی همچنین خواستار تقویت انجمن سردخانه داران و بهره گیری از توانمندی آنها در انجام بازرسی های فنی پس از تائید صلاحیت و نیز بر لزوم نظارت بر سردخانه های زیر یک هزار تن در استان شد.

جلایر با بیان اینکه سردخانه ها مکلف به رعایت استانداردهای نگهداری محصولات کشاورزی هستند، گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی و کشاورزی و تولید انواع میوه های باغی رای مصرف در فصول خاصی از سال بوده که سردخانه ها باید به این موضوع توجه ویژه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه توزیع و فروش مصنوعات گرانبها صرفا با علامت استاندارد، کد سازنده و عیار حک شده امکان پذیر است، گفت: فروشندگان باید عیارهای رسمی مصنوعات را در برگه های قابل رویت تهیه و در معرض دید خریداران قرار و صحت عیار مصنوع فروخته شده را تضمین کنند.

وی گفت: در راستای نظارت بر مصنوعات گرانبهای استان از ابتدای سالجاری 5 هزار و 497گرم مصنوعات طلای غیر استاندارد و قاچاق جمع آوری و به طریق قیچی کردن از قابلیت عرضه خارج شده که طی این مدت از 650 واحد صنفی عرضه کننده مصنوعات گرانبها نمونه برداری شده است.