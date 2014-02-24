جمشیده حمزه زاده با بیان اینکه بیش از یک‌هزار و 100 هتل در سطح کشور فعال هستند، به خبرنگار مهر گفت: برخی از رسانه ها از قول من نوشته اند که همه هتلها تخفیف 40 درصدی می دهند درحالی که این طور نیست و تنها برخی از استانها این تخفیف را ارائه می کنند.

وی هتلهای تهران، آذربایجان شرقی، زنجان، کرمان، البرز و استان مرکزی را از جمله هتلهایی دانست که در ایام نوروز 93 از روی نرخ مصوب از 10 تا 40 درصد تخفیف به مسافران می دهند.

حمزه زاده بیان کرد: جامعه هتلداران کشور در ایام نوروز نیز شیفت کاری دارد تا بتوان به مشکلات و شکایات مسافران پاسخ داد.