به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر یاسمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار دشت: استان ایلام ظرفیت بالایی در بخش کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری دارد و بیشتر طرح هایی که در حوزه اشتغال در کارگروه های اشتغال مجوز آنها صادر شده است در زمینه مشاغل خانگی و کشاورزی است.

یاسمی افزود: 55 طرح در قالب تعاونی، پشتیبان مشاغل خانگی و کار فرمایی علاوه بر وظایف قبلی خود اشتغالی با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد و 870 میلیون ریال در بخش کشاورزی، صنعت، معدن وتجارت و میراث فرهنگی تصویب شدند و در حال پرداخت هستند.

وی اضافه کرد: تا پایان سال 92 این تعداد تعاونی به بهره برداری و به مرحله تولید خواهند رسید.

این مسئول اظهار داشت: با بهره برداری از این تعاونی ها فرصت های شغلی برای تعداد 217 نفر به طور مستقیم فراهم خواهد کرد.