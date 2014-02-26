بهروز کمالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بر اساس قانون حفاظت در برابر تشعشعات، مسئولیت نظارت مربوط به سازمان انرژی است، افزود: نظارت و تشخیص مضر بودن کلیه چشمه‌های تشعشع زا مانند تجهیزات رادیولوژی و بیمارستانی، چشمه‌های تحقیقاتی، لیزرها، اپتیک‌ها،تجهیزات مخابراتی چون آنتن‌ها بر عهده مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی است که محققان این سازمان نیز در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی، با تاکید بر اینکه این سازمان دقت و نظارت بسیاری بر مضر بودن تشعشعات دارد، اظهار داشت: بر خلاف آلودگی هوا مضر بودن تشعشعات را نمی‌بینیم از این رو لازم است تا با استفاده از ابزارها و تجهیزات قوی نظارت دقیقی در این زمینه صورت گیرد تا به مضر بودن تشعشعات پی برد.

وی با تاکید بر اینکه ما روزانه با میزانی از تشعشعات مواجه هستیم، ادامه داد: میزان مجاز این تشعشعات موضوعی است که از سوی مرکز نظام ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی نظارت خواهد شد.

کمالوندی با بیان اینکه همه تشعشعات مضر نیستند، خاطر نشان کرد: برخی پرتوها مانند ایکس ری برای تشخیص بیماری‌ها و برخی پرتوها برای درمان بیماری‌ها استفاده می‌شود.

وی استریلیزه کردن تجهیزات پزشکی را از دیگر کاربردهای مفید پرتوها ذکر کرد و یادآور شد: کیت‌های تشخیصی پزشکی و سرنگ‌ها که در بیمارستان‌ها استفاده می‌شود در سازمان انرژی اتمی به آنها اشعه گاما برای استریلیزه کردن آنها تابانده می‌شود.

تولید رادیو دارو

سخنگوی سازمان انرژی اتمی، با اشاره به تحقیقات این سازمان در زمینه رادیو داروها، اظهار داشت: در حال حاضر حدود یک میلیون بیمار داریم که از انواع رادیو داروها استفاده می‌کنند و در این راستا اقدام به مطالعاتی برای تولید این رادیو داروها شده است.

کمالوندی، از تولید حداقل 15 نوع رادیو دارو از سوی پژوهشگران سازمان انرژی اتمی خبر داد و یادآور شد: این رادیو داروها دارای طول عمرهای مختلف است که برای تشخیص و درمان برخی از بیماری‌ها به کار برده می‎شود.

ایجاد بیمارستان تخصصی هسته‌ای

وی عمر برخی از رادیو داروهای تولید شده را در حد 15 دقیقه دانست و ادامه داد: برخی از رادیو داروها دارای عمر کمی در حدود 15 دقیقه هستند به این معنا که 15 دقیقه پس از تولید باید مصرف شود. این نوع رادیو داروها برای تشخیص برخی از بیماری‌ها وارد بدن ‌می‌شود و پس از مدتی از بین می‌روند و آثاری بر بدن ندارند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تاکید بر ضرورت فاصله کم بیمارستان تا بیمار برای استفاده از رادیو داروها با عمر کوتاه، خاطر نشان کرد: از این رو در بسیاری از کشورها بیمارستان‌هایی تاسیس شده است که در کنار بیمارستان رادیو دارو تولید و بلافاصله پس از تولید از سوی بیمار مصرف می‌شود.

کمالوندی از راه اندازی این نوع بیمارستان‌های تخصصی در کشور خبر داد و یادآور شد: در برنامه جدید سازمان انرژی اتمی قرار است نسبت به تاسیس بیمارستان هسته‌ای اقدام شود که امیدواریم ظرف چند ماه آینده کلنگ اولین بیمارستان هسته‌ای در کشور زده شود.

وی با اشاره به اهمیت این بیمارستان تخصصی هسته‌ای افزود: با راه اندازی این بیمارستان تخصصی قادر خواهیم بود تا در محل بیمارستان رادیو داروهای با عمر کوتاه را تولید و به مصرف برسانیم.

کمالوندی با بیان اینکه رئیس سازمان انرژی اتمی پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام داده است، اضافه کرد: مذاکراتی با بخش خصوصی برای ایجاد این بیمارستان شده است که در صورت نهایی شدن این مذاکرات در سال آینده اقدام به احداث این بیمارستان می‌شود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی، محل احداث این بیمارستان را در تهران عنوان و خاطر نشان کرد: در صورتی که این ایده نتایج خوبی داشته باشد می‌توانیم این نوع بیمارستان‌ها را در سایر استان‌ها دایر کنیم.