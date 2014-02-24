به گزارش خبرنگار مهر، ساسان زمانی صبح دوشنبه در حاشیه پایان این بیمارستان در زرنه اظهار داشت: فعالیت بیمارستان صحرایی بخش زرنه ایوان به پایان رسیده است.

زمانی افزود: این بیمارستان از 29 بهمن ماه تا امروز در بخش زرنه ایوان فعالیت داشت و در طول این مدت بیش از شش هزار و700 نفر ویزیت رایگان شدند.

این مسئول اظهار داشت: در این بیمارستان در 11 رشته تخصصی به بیماران خدمات پزشکی رایگان ارائه شد.

وی ادامه داد: بحث آزمایشگاه، رادیولوژی، داندانپزشکی و داروخانه با داروی رایگان و عینک رایگان در اختیار مردم قرار داده شده است و در ایستگاه سلامت آموزش های لازم داده شده است.

زمانی اضافه کرد: علاوه بر غربال گری دو بخش اورژانس با پنج پزشک عمومی مستقر شده است استقبال خوبی از طریق پزشکان متخصص و مردم انجام شده است.