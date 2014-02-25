احتمال همکاری جیرانی و گلزار در سال 93/ «سایه» منتظر بودجه است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون جیرانی کارگردان سینما این روزها به دنبال تامین بودجه برای ساخت فیلم سینمایی «سایه» است تا بعد از جذب سرمایه گذار برای ساخت این فیلم سینمایی درخواست پروانه ساخت کند. «سایه» در ژانر پلیسی-جنایی و درباره یک کاراگاه ایرانی است.

نگارش سناریو این فیلم سینمایی به زودی به پایان می رسد و آن چه که مشخص است اینکه جیرانی به دنبال بازیگرانی مانند محمدرضا گلزار برای بازی در این فیلم سینمایی است. البته قرار نیست محمدرضا گلزار سوپر استار سال های قبل سینمای ایران، در این پروزه با جیرانی همکاری کند.

اما فریدون جیرانی و محمدرضا گلزار در فکر ساخت یک فیلم سینمایی دیگر با همکاری هم هستند که ساخت این فیلم سینمایی به سال آینده موکول شده است.

فریدون جیرانی که به تازگی فیلم سینمایی «خواب زده ها» به تهیه کنندگی رحمان سیفی آزاد را ساخته و آن را در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش گذاشت، در حال نگارش یک سریال تلویزیونی در ژانر پلیسی-جنایی است که به زودی آن را هم به مرحله تولید می‌رساند.