به گزارش خبرنگار مهر، محسن اعرابی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران شمار مشمولان طرح پزشک خانواده در شهرهای استان را بیش از یک میلیون و 900 هزار نفر اعلام کرد و گفت: 61.67 درصد مشمولان نسبت به انتخاب پزشک خانواده اقدام کرده اند.

وی اظهار داشت: در اجرای این طرح، 24 مرکز معین، 87 مرکز مجری و 370 پایگاه فعالیت دارند و تاکنون اطلاعات 87.69 درصد جمعیت شهری در سامانه پزشک خانواده ثبت شده است.

وی با بیان اینکه روزانه بطور میانگین 17 نفر به سطح این برنامه مراجعه کرده اند، اظهار داشت: ویزیت پایه 380 هزار نفر ویزیت جاری 298 هزار نفر در سامانه ثبت شده است.

اعرابی شمار پزشکان فعال در طرح پزشک خانواده را 457 نفر و تعداد ماماها را 359 نفر اعلام کرد و گفت: درصد نسخ داروخانه ها 80.5 درصد بوده است و 3.9 درصد ویزیت شدگان نیز به پرشکان متخصص ارجاع شدند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با اشاره به اینکه 104 هزار نفر از جمعیت استان فاقد بیمه هستند، گفت: برای این افراد نیز تمهیداتی اندیشیده شده است و می توانند تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان باشند.