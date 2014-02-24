سید فیاض موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مسئله اشتغال برای ما خیلی مهم است و پیگیریهای ما برای شاغل کردن جوانان آبادانی در فاز دوم پالایشگاه آبادان خواهد بود.



وی افزود: اعتبار فاز دوم پالایشگاه آبادان تأمین شده و در سال جدید شاهد کلنگزنی آن خواهیم بود.



نائب رئیس شورای شهر آبادان اظهار کرد: در جلسه ای که با مدیر عامل پالایشگاه آبادان داشتیم خواست خود را مبنی بر اینکه قسمت عمده نیروهای آن باید از بومی های آبادان باشند اعلام کردیم و این امر مورد استقبال مدیرعامل قرار گرفت.



موسوی گفت: پالایشگاه آبادان نقطه امید ما در زمینه اشتغال جوانان شهر خواهد بود و امید است بتوانیم با توسعه آن مشکل بیکاری را برای همیشه از این شهر محو کنیم.

