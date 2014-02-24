به گزارش خبرگزاری مهر، سید قربان حسینی صبح دوشنبه در گرگان افزود: این کارگاه آموزشی روز سه شنبه 6 اسفند و چهارشنبه 14 اسفندماه جاری در کانون طاهای شهرستان گرگان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح دانش و افزایش کارایی و اثربخشی و نیز رشد فرهنگ سازمانی در مدارس علوم دینی برگزار می شود.

به گفته ی حسینی، در این کارگاه آموزشی، شرکت کنندگان با مباحثه در زمینه های بیداری اسلامی، راه کارهای تقریب و وحدت، آشنایی با فنون تدریس، روشهای یادگیری و ارزشیابی، روش تحقیق و آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی آشنا خواهند شد.