تقی محمد نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نهمین جشنواره فیلم 100، 7و8 اسفند ماه در سالن شماره 2 سینما بهمن گرگان با حضور هنرمندان فیلم ساز برجسته استانی برپا می شود.

وی ادامه داد: جشنواره فیلم 100 شامل 3 بخش داستانی، مستند و پویانمایی با رویکرد سینمای اخلاق، بین الملل و چشم انداز ایران در افق 1404می باشد.

وی تصریح کرد: جشنواره فیلم 100 هرساله در استان برگزار نمی شود اما در سال جاری به دلیل برخورداری سینمای گرگان از شرایط مناسب و مطلوب، این جشنواره در گلستان نیز برگزار خواهد شد.

محمد نژاد اظهار داشت: علاقمندان عرصه هنر، فیلم سازان و عموم مردم برای تماشای فیلم های جشنواره می توانند 7و8 اسفند در سینما بهمن حضور بهم رسانند.

