به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان شامگاه یکشنبه با معاون امور عمرانی استانداری و مدیران کل دستگاههای اجرایی در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد.

مجید سریزدی با اشاره به ضرورت نهادینه ساختن فرهنگ مدیریت بحران در بین مدیران بیان این مطلب افزود: برخورداری از امکانات سخت افزاری در بحران ها تضمین کننده مدیریت مطلوب بحران نیست، بلکه هنر آن است در اوج کمبودها بتوانیم بحران ها هدایت کنیم.



این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن به چهارشنبه پایانی سال و آغاز تعطیلات نوروزی باید تمامی دستگاههای اجرایی ستاد هماهنگی تسهیلات سفرهای نوروزی تعامل داشته باشند.

با توجه به محدودیت اعتبارات در سرفصل مدیریت بحران باید کلیه اعضای ستاد هماهنگی مدیریت بحران با یکدیگر هماهنگ باشند تا بتوان به نوعی بحران را مدیریت کرد.

سریزدی: شعار نوروزی البرزی ها در نوروز 93 شادابی و تندرستی است

سریزدی افزود: شعار شادابی و تندرستی شعار نوروز 93 در استان البرز است و فرهنگ توجه جدی به بحران در سطح مدیران باید محور برنامه های مدیران و مسئولان باشد و متناسب با این شعار برنامه ریزی شود.



در ادامه جلسه مدیرکل بحران استانداری البرز گفت: از آنجایی که حادثه هیچ گاه خبر نمی کند باید با تهمیدات کامل به استقبال بهار برویم.



ابوالقاسم باقری افزود: کشیک مدیریت بحران استان البرز با شماره 34471743 به صورت شبانه روزی پاسخگوی مسافران نوروزی خواهد بود.



باقری اختصاص پایگاه های اورژانس و آمبولانس در آزاد راه کرج – قزوین، ایجاد ایستگاه های سلامت، در نظر گرفتن تسهیلات رفاهی و اسکان موقت مسافران نوروزی را از تمهیدات ویژه این ایام برشمرد.

ضرورت صرفه جویی در منابع آبی و سوخت، جذب بودجه اختصاصی در سرفصل بحران به دستگاه ها از دیگر تأکیدات مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز بود.

گفتنی است، اختصاص پایگاه های روستایی در استان، مکان یابی ایجاد یک فروند بالگرد در محدوده آسارا، تأمین و بروز رسانی دارو و مواد غذایی مناسب، تمهیدات لازم در چهارشنبه پایانی سال با فرهنگسازی در مدارس و اختصاص زمانی مناسب در خطبه های نماز جمعه به منظور تبیین موضوع از سوی ائمه جمعه، ثبت اطلاعات اعضای ستاد و اعلام شیفت های نوروزی در سایت مدیریت بحران استان از جمله مصوبات « شورای هماهنگی مدیریت بحران استان» بود.