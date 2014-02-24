کار دانشجویی در برابر هزینه خوابگاه/ فعالیت فرهنگی دارای بیشترین متقاضی

موسی عنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت دانشجویان کوی دانشگاه تهران در کار دانشجویی گفت: کوی دانشگاه تهران به صورت محدود، دانشجویان متقاضی کار دانشجویی را در شورای صنفی، تشکل‌های دانشجویی و بخش خدمات قابل ارایه به دانشجویان پذیرش می کند و درقبال کمکی که دانشجویان انجام می دهند مبلغی را به عنوان دستمزد به آنها می دهد.

وی ادامه داد: شکل دیگر کار دانشجویی در کوی دانشگاه ، بدین صورت است که برخی از دانشجویان در شرایط خاص علاقه دارند کار کرده و به جای دریافت دستمزد، دانشگاه از آنها هزینه خوابگاهی را دریافت نکند.

مدیرکل کوی دانشجویان دانشگاه تهران افزود: برخی از دانشجویان بیشتر علاقمند هستند در حوزه‌های فرهنگی مانند کتابخانه و سایت‌ کوی فعالیت کنند و برخی دیگر مسئولیت نظارت بر بهداشت ساختمان ها و تغذیه را برعهده می گیرند و به ازای نظارتی که انجام می‌دهند حداقل مبلغی را به عنوان دستمزد دریافت می کنند.

وی ادامه داد: دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به دلیل گرفتاری کمتر متقاضی کار دانشجویی هستند و بیشتر دانشجویانی متقاضی هستند که شرایط خاص و مشکلات مالی داشته و علاقه به کار فرهنگی و دانشجویی دارند .

عنبری افزود: هر دانشجویی که تقاضای کار دانشجویی داشته باشد در اولویت قرار نمی گیرد بلکه بیشتر دانشجویان با شرایط خاص در اولویت قرار دارند از مجموع دانشجویان حدود 2 تا 3 درصد آنها در کار دانشجویی کوی پذیرش شده و در ازای فعالیتی که انجام می دهند مبلغی نیز به عنوان حق الزحمه دریافت می کنند.