اسماعیل آذر نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت:‌ اخیر یکی از تالیفات جدیدم را به پایان رسانده‌ام که یک کتاب تحقیقی درباره نظریه گراماس در مورد مریع معناشناسی است و نظریات این محقق را با چند حکایت از الهی‌نامه عطار تطبیق داده‌ام.

وی افزود: در نگارش مطالب این کتاب، از وسعت گفتمان و در پاره‌ای از موارد چندصدایی موجود در این بحث استفاده کرده‌ام. به این معنی که به عنوان مثال، نظریه باختین نیز مورد نظر بوده و مورد استفاده‌ام قرار گرفته است.

این محقق در ادامه گفت: در این کتاب، خواننده با نظریه‌های مدرن آشنا می‌شود و با این نظرگاه روبرو خواهد شد که آثار کهن ایرانی با اغلب نظریه‌های مدرن امروزی قابل تطبیق هستند. عنوانی هم که برای کتاب در نظر گرفته‌ام «نشانه‌شناسی» با عنوان فرعی «الهی‌نامه و نظریه گراماس» است.

آذر گفت: این کتاب را چندی پیش با استعداد 300 صفحه، به آقای علی‌اصغر علمی مدیرعامل انتشارات سخن سپردم.