به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی با بیان اینکه جشواره فیلم 100 ویژگی های منحصر به فردی دارد و آثار تولیدی در این جشواره در کمتر از 100 ثانیه قادر به انتقال داده های فرهنگی است، هدف از این حمایت را تشویق هر چه بیشتر شرکت کنندگان برای تولید آثار با مضامین فرهنگی در سال های آتی بیان کرد .

از میان 200 فیلم منتخب از كل آثار ارسال شده به جشنواره فیلم 100 شورای فرهنگ عمومی در نهایت 5 اثر را كه هم شامل فیلم های بخش مسابقه و هم بخش نمایش است انتخاب و سكه تمام بهار آزادی به این منتخبان اهدا می كند.

نهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای از 7 تا 9 اسفندماه در پردیس سینما آزادی، حوزه هنری و 10 استان كشور برگزار می شود.