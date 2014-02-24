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۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۵۶

حسن زاده خبر داد؛

216 میلیون دلار صادرات از گلستان در 10 ماه نخست سال 92

216 میلیون دلار صادرات از گلستان در 10 ماه نخست سال 92

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: طی 10 ماه نخست سال جاری 216 میلیون دلار صادرات از گلستان انجام شد که روند ثابتی را در این مدت در صادرات کالاها از استان داشتیم .

درویش علی حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در کل کشور روند صادرات رشد منفی در سال جاری را نشان می داد اما در استان به دلیل فعالیت های مضاعف واحد های صنعتی صنعتگران ما در صادرات رشد خوبی را داشتند که می طلبد به واحد های صنعتی استان توجه ویژه تری شود چون اساس صادرات ما د راین زمینه است.

وی با بیان این که هدف صادرات استان در امسال 350 میلیون دلار بوده است، گفت: دو مشکل اساسی در بخش صادرات از ماه 8 سال گذشته رخ داد که یکی تعهد ارزی و دیگری اخذ مالیات از کالای صادراتی بود که سبب شد صادرات ما در کل کشور رشد خوبی نداشته باشد اما از بهمن امسال این مصوبه لغو شده است و به کل کشور نیز ابلاغ شده است که امیدواریم روند صادرات در کشور و استان شتاب بیشتری به خود بگیرد.

وی با اشاره به این که در سال گذشته تحقق صادراتی استان 289 میلیون دلار بوده است، گفت: مهم ترین اقلام صادراتی استان، آهن آلات، فولاد، لبنیات، مواد غذایی، گل و گیاه، ربف فرآورده های طیورف گوشت مرغ و تخم مرغ و سیمان بوده است که مهم ترین  کشورهای هدف هم ترکمنستان، عراق و افغانستان بوده است.

کد مطلب 2242808

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