به گزارش خبرگزاری مهر، بيماران هموفيلي كه دفترچه بيماران خاص تامين اجتماعي را در اختيار دارند از پرداخت فرانشيز سهم بيمار در موارد استفاده از خدمات درماني و آزمايشگاهي و دارويي و تصويربرداري هاي پزشكي و ديگر خدمات پاراكلينيكي كه تحت پوشش بيمه چه به صورت سرپايي و چه بستري معاف هستند.

بر اساس گزارش روابط عمومي کانون هموفیلی ایران، به رغم اطلاع رساني هاي مكرر سازمان تامين اجتماعي و كانون هموفيلي ايران به نظر مي رسد هنوز بيماران و برخي مراكز درماني و داروخانه ها از اين امر اطلاع كافي ندارند. لذا ضرورت دارد بيماران در صورت دريافت وجه از طرف هر مركزي مراتب را فورا به دفتر مركزي كانون هموفيلي ايران گزارش نمايند كه با همكاري سازمان تامين اجتماعي از بروز اين نوع تخلفات جلوگيري گردد.

بيماران و مسئولين مراكز درماني و داروخانه ها بايد توجه نمايند رنگ نسخ دفترچه هاي بيماران خاص با دفترچه هاي عادي تفاوت دارد و سازمان تامين اجتماعي فرانشيز سهم بيمار را چه درحوزه سرپايي و چه در موارد بستري مستقيما به مراكز طرف قرارداد اين سازمان مي پردازند.

اين روابط عمومي همچنين به اطلاع بيماران مبتلا به انواع اختلالات انعقادي از جمله اختلالات پلاكتي، ون ويلبراند و كمبود فاكتور7 و... كه سازمان تامين اجتماعي اخيرا از تحويل دفترچه بيماريهاي خاص به آنان خودداري نموده مي رساند كه اين تصميم توسط هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي اتخاذ گرديده و اين سازمان تا كنون به صورت رسمي در رابطه با دلايل اين اقدام كه بر خلاف برنامه توسعه پنجم كشور است توضيح رسمي ارايه نداده است. اما در مراجعه حضوري مدير مددكاري اين موسسه به اين سازمان يكي از كارشناسان ارشد اين سازمان مطرح نموده كه بيماراني كه دفترچه خاص اين سازمان را دارند از پرداخت فرانشيز معاف هستند به عبارت ديگر سازمان تامين اجتماعي تمامی هزينه هاي درماني آنها را علاوه بر هزينه هاي بيماري خاص آنها تقبل نموده است.

وي تصميم اخير اين سازمان را مبني بر خارج نمودن گروه قابل توجهي از بيماران با مشكل اختلال انعقادي ارثي را از شمول بيمه خاص تامين اجتماعي مصوب هيئت مديره دانسته و تاكيد نموده كه اين بيماران داروي تخصصي خود را رايگان دريافت مي نمايند. اما وی نتوانست توضيحات قانع كننده اي در رابطه با نوع بهره مندي اين بيماران از خدمات درماني مرتبط با بيماري خود را ارايه دهد. براي نمونه اگر اين بيماران نيازمند خدمات عكسبرداري، آزمايشگاهي و يا از آن مهمتر نيازمند خدمات بستري در رابطه با بيماري اصلي خود باشند چگونه مي توانند از حمايت خاص اين سازمان بهره مند شوند.

كانون هموفيلي ايران كماكان معتقد است كه اين تصميم سازمان تامين اجتماعي بدون كارشناسي لازم و بدون مشورت با وزارت بهداشت و مراكز تخصص هموفيلي اتخاذ گرديده و بدون هيچگونه دليلي اين گروه از بيماران از امتيازات بيماران خاص محروم گرديده اند. اين بازگشت به عقب سازمان تامين اجتماعي هم غير عادلانه است و هم برخلاف برنامه توسعه پنجم كشور است . بر اساس اين برنامه مي بايست سهم مردم در حوزه بهداشت و درمان كاهش يابد ولي اين سازمان بدون دليل و بدون آنكه بتواند تفاوت خاصي بين بيماري هموفيلي با بيماري ون ويلبراند و يا اختلالات پلاكتي ارثي و ديگر اختلالات انعقادي ارثي ارايه نمايد آنها را از امتيازاتي كه بالغ بر 20 سال به آنها اختصاص مي يافته محروم نموده است.

نكته قابل توجه ديگر آن است كه اساس درمان بيماران هموفيلي درمان جامع سلامت محور است. تفكيك تامين سلامت عام اين بيماران از سلامت خاص آنان كار بسيار دشوار و در عين حال غير علمي است . براي نمونه نياز اين بيماران به خدمات دندانپزشكي اساسا از طريق تامين ارتباط با حوزه درمان تخصصي آنها ميسر است و عوارضي كه براي اين بيماران به وجود مي آيد اصلا قابل مقايسه با افراد عادي جامع نيست. اعضاي مجمع عمومي كانون هموفيلي ايران در مجمع عمومي اين موسسه كه بيست و پنجم بهمن ماه امسال برگزار شد، به هيئت مديره كانون ماموريت داده است كه اين موضوع را از طريق مراجع نظارتي، وزارت بهداشت و مجلس شوراي اسلامي پيگيري نمايد.