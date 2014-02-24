به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومى کميته ملى پارالمپيک، فدراسيون بين المللى جهانى واليبال نشسته با ارسال دعوت نامه‌اى به ابراهيم فيروزى داور بين المللى، براى قضاوت مسابقات جهانى واليبال نشسته در لهستان دعوت كرد . اين رقابتها از 20 تا 30 خرداد ماه برگزار مى‌شود.

تيم واليبال نشسته نيز به عنوان قهرمان قاره به طور مستقيم به اين رقابتها راه يافته است.

بنا بر همين گزارش، بهروز برجسته، معاون فنى کميته ملى پارالمپيک، از سوى کميته کلاسبندى فوتبال هفت نفره به عنوان سرکلاسبند مسابقات فوتبال چهارجانبه هلند انتخاب شده است.



رقابتهاى فوتبال چهار جانبه هلند خرداد ماه سال 93 با شرکت تيم‌هاى اوکراين، هلند، ايرلند و برزيل برپا مى‌‎شود.