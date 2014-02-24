مسعود اقلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال و خوداشتغالی در جامعه و یا استان همدان تشکیل تعاونی های مختلف است که علاوه بر ایجاد اشتغال موجب توسعه اقتصادی استان و ارزآوری و افزایش صادرات نیز می شود.

وی با بیان اینکه شرکتهای تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شوند، افزود: شرکت تعاونی تولید به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می کند.

مدیر کل تعاون کار و ورفاه اجتماعی استان همدان ادامه داد: شرکت تعاونی توزیع نیز در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می کند.

اقلامی با بیان این تعداد تعاونی در استان همدان توانسته برای 59 هزار و 493 نفر اشتغال ایجاد کند، ابراز داشت: شرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته شامل شرکت تعاونی عام و شرکت تعاونی خاص تقسیم می شوند که هر کدام عملکرد مختلفی دارد.

فعالیت بیش از 13 نوع تعاونی در استان همدان

وی با اشاره به اینکه در شرکت تعاونی عام عضویت برای همه آزاد بوده و موسسان یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آنرا به عموم عرضه کنند، بیان داشت: شرکت تعاونی خاص شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص مانند کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان و یا مشاغل خاص آزاد است و تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه تعاونی های استان همدان در 13 رشته مختلف در استان تشکیل شده است، بیان داشت: این تعاونی ها در زمینه های مختلف شامل کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی، عمرانی، فرش دستباف، مسکن، اعتبار سهام عدالت و حمل و نقل و غیره در استان همدان فعالیت می کنند.