به گزارش خبرنگار مهر، تورج ناییج پور صبح دوشنبه در حاشیه برنامه های روز مهندس در گفتگو با خبرنگاران گفت: این درحالیست که ساختمان منفعت عام است و باید از مصالح خوب استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: در برخی از پروژه ها خبر نداریم که ناظر آن کیست و از جاهای دیگر مجوز ساخت صادر می شود.

وی با بیان اینکه نظام ارجاع از سال بعد فرق خواهد کرد، گفت: تخلفات مربوط به امور ساختمانی را پیگیری می کنیم و متخلفان به سزایشان خواهند رسید.

ناییج پور با اشاره به بحرن برف غرب استان یادآور شد: آماری نداریم که چه تعداد از ساختمانها خسارت دیدند ولی ساختمانها زیر نظر بیمه ایران هستند و می توانند دریافت خسارت داشته باشند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، به پایین بودن قیمت انرژی اشاره و اضافه کرد: این امر سبب شده تا توجه به راههای جلوگیری از هدررفت انرژی کم باشد و در این راستا، کمیسیون مصرف انرژی راه اندازی شد تا مهندسان از موتورخانه ها بازدید کنند و راهکارهای مفید ارائه دهند.

وی افزود: مدیریت مصرف انرژی به محیط زیست کمک می کند و با این امر می توانیم به ساختمان های سبز در استان برسیم که هر رفت انرژی آنان صفر است.