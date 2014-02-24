حمید ره‌انجام در گفتگو با مهر در خصوص برنامه‌های هلال‌احمر در نوروز 93 گفت: 20 دستگاه آمبولانس، هشت دستگاه خودرو نجات، 10 دستگاه خودرو پشتیبانی، یک پایگاه هوایی و یک بالگرد برای اجرای امداد نوروزی امسال درنظر گرفته شده است.

ره انجام با اشاره به اینکه هزار و 403 جوان آموزش دیده برای اجرای این طرح در استان در نظر گرفته شده اند، گفت: 120 هزار دفترچه راهنما و بروشور معرفی جاذبه‌های گردشگری استان برای هدایت مسافران نیاز است.

وی افزایش آمادگی توان امداد و نجات جمعیت هلال احمر برای ارائه مطلوبترین و سریعترین عملیات پاسخگویی به در راه ماندگان و آسیب دیدگان ناشی از تصادفات جاده ای در ایام تعطیلات نوروزی و ایجاد اطمینان خاطر و تامین امنیت فکری برای مسافرین را از اهداف طرح امداد و نجات نوروزی عنوان کرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان اظهار داشت: مسافرین در طول مسیرهای مسافرتی با روئیت نیروهای امدادی و معرفی هرچه بهتر خدمات بشر دوستانه و داوطلبانه و نمایش توان بالای خدمات امداد و نجات جمعیت هلال احمر آرامش خاطر پیدا می کنند.

وی در خصوص ارائه خدمات متنوع در پایگاه ها گفت: ارائه بروشورهای حاوی اطلاعات مورد نیاز مسافران در خصوص اماکن دیدنی و تاریخی، زیارتی و سیاحتی، پیامهای امدادی و بهداشتی، تلفنهای ضروری، نقشه راه ها و پستهای امدادی و اماکن بیمارستانی و درمانی، برپایی خیمه های نماز در کنار پستهای راهنمایی مسافران نوروزی از عمده ترین خدماتی است که از سوی پستهای راهنمایی مسافران نوروزی ارائه می شود.