به گزارش خبرگزاری مهر، "حسن صادقلو " شامگاه یکشب در ديدار با خانواده داود عامري جانباز ۷۰ درصد شيميايي اظهار داشت: سه منبع معرفت الهي را مي‎توان در معرفت انسان، تاريخ و طبيعت جستجو كرد.

وي با بيان اينكه مقاومت و به رخ كشيدن چيستي انسان سبب شناخت و معرفت مي‎شود، تصريح كرد: مرجع بسيار مهمي كه در معرفت انسان هويدا مي‎شود نظر به طبيعت است كه در قرآن كريم نيز به آن اشاره شده است.



روحيه ايثار و شهادت در نسل جوان برجسته شود



استاندار گلستان با اشاره به اينكه انسان بايد براي شناخت الهي نگاه نافذ و موشكافانه داشته باشد، بيان داشت: نگاه عميق به مواهب الهي و شكر نعمت‎ها از مسائلي است كه انسان بايد نسبت به آن معرفت پيدا كند.

صادقلو با تصريح اينكه نظام هستي داراي ۱۴ آسمان است، خاطرنشان كرد: هفت آسمان معنوي و هفت آسمان مادي داريم كه زمين قطره‎اي از يك آسمان است.

وي با تاكيد بر اينكه روحيه ايثار و شهادت در نسل جوان بايد برجسته شود، ادامه داد: ترويج اين روحيه نوعي مدل است كه بايد در جامعه اسلامي تقويت شود.



خاطرات شهدا بايد مكتوب شود

استاندار گلستان با بيان اينكه انتقال پيام شهدا از طريق لنز دوربين مي‎تواند معنادار باشد، يادآور شد: عكاسان بايد آثار و مواهب الهي را با هنر عكاسي به صحنه درآورند.

صادقلو با بيان اينكه عظمت روح در جريان كربلا خود را به زيبايي نشان داد، ابراز داشت: خاطرات شهدا بايد مكتوب شود چراكه توفيقات از طريق مستندات خود را براي نسل آينده هويدا مي‎كند كه اگر اين بخش، ابتر بماند جزو حلقه مفقوده تاريخ خواهد ماند.

وي از شهدا به عنوان افلاكيان عرشي ياد كرد و اظهار داشت: اگر انسان خود را به افلاك متصل كند نسبت به خدا شناخت پيدا خواهد كرد و چگونه زيستن را خواهد آموخت.