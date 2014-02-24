محمدرضا مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه از بعد از انجام قرعه‌کشی مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان تا به امروز از 5 کشور اروپایی و یک کشور آسیایی برای تیم ملی ایران دعوت‌نامه ارسال شده است، اظهارداشت: هر یک از کشورهایی که برای دعوت‌نامه ارسال کرده‌اند میزبان یک دوره تورنمنت بین‌المللی هستند. شاید بتوانیم در همه آنها شرکت داشته باشیم و شاید هم نه؛ در هر صورت برای بررسی این دعوت‌نامه و تصمیم‌گیری در مورد آنها منتظر بازگشت بچیروویچ بودیم که حالا وی هم برگشته است.

وی در مورد کشورهایی که برای تیم ملی بسکتبال ایران دعوت‌نامه ارسال کرده‌اند، خاطرنشان کرد: فنلاند، اسلوونی، استونی، فرانسه و ترکیه همراه با کره‌جنوبی کشورهای اروپایی و آسیایی هستند که دعوت‌نامه رسمی آنها به دست‌مان رسیده است. بدمان نمی‌آید که بتوانیم در تمام تورنمنت‌های برگزار شده توسط این کشورها شرکت کنیم چون قطعا به آماده‌سازی بهتر ملی‌پوشان کمک می‌کند اما تصمیم نهایی بعد از نشستی که منتظر برگزاری آن هستیم، اتخاذ می‌شود.

مدیر سازمان تیم‌های ملی بسکتبال با بیان اینکه بچیروویچ طی مدت زمانی که در ایران نبود هم پیگیر مذاکره و رایزنی با برخی کشورها بود و شاید هم دعوت‌نامه‌هایی به دستش رسیده باشد، تصریح کرد: در اولین فرصت و به احتمال زیاد طی یکی دو روز آینده با وی نشستی خواهیم داشت تا ضمن بررسی دعوت‌نامه هایی که به دست‌مان رسیده است، زمان برگزاری اردوها و اعزام‌های برون مرزی تیم ملی را بررسی و تا حد امکان نهایی کنیم.

مشحون تاکید کرد: بسکتبال سال شلوغی پیش دارد چون باید در رویدادهایی مانند کاپ آسیا، ویلیام جونز، جوانان آسیا، قهرمانی بزرگسالان جهان و بازی‎‌های آسیایی شرکت کند. البته در این میان برای ما مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی اهمیت زیادی دارد. در هر صورت با در نظر گرفتن این مسئله و دیگر رویدادهایی که باید در آنها شرکت داشته باشیم، برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی در نشست‌هایی که طی همین روزها با بچیروویچ خواهیم داشت به طور کامل بررسی می‌کنیم تا بتوانیم تا پیش از پایان سال و آغاز نوروز آنها را نهایی کنیم و بر اساس به دیگر برنامه‌های‌مان رسیدگی کنیم.

وی در مورد اینکه "احتمال دارد تیم ملی بسکتبال در راستای آماده‌سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان میزبان برخی تیم‌ها در کشورمان باشد"؟، یادآور شد: بعید نیست؛ به هر حال این هم از برنامه‌هایی است که در نشست‌های آتی آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در کل اینکه تلاش‌مان این است تا بهترین و کامل‌ترین برنامه ممکن را برای تیم ملی نهایی کنیم.

مدیر سازمان تیم‌های ملی بسکتبال با بیان اینکه بچیروویچ حداقل تا زمان نوروز 93 در ایران خواهد بود، گفت: او باید طی این مدت عملکرد بازیکنان در لیگ برتر و حتی باشگاه‌های غرب آسیا را مورد ارزیابی قرار دهد تا بتواند در تصمیم‌گیری برای انتخاب نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی بهترین‌ها را مد نظر قرار دهد.