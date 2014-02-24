به گزارش خبرنگار مهر مراسم تودیع و معارفه اسحاق صلاحی و سید رضا صالحی امیری روسای پیشین و جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دقایقی قبل در محل این سازمان آغاز شد.

از میان حاضران در این مراسم می‌توان به یاسر هاشمی رفسنجانی، حجت‌الاسلام علی یونسی ، سردار احمد رضا رادان، سردار مصطفی آجورلو و برخی دیگر از چهره های فرهنگی اشاره کرد.

بنا به اعلام مسئولان روابط عمومی مرکز اسناد و کتابخانه ملی، قرار است دکتر محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز در این مراسم حاضر باشد که البته هنوز او به سالن برگزاری مراسم نیامده است.

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