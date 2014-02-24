جلسات شوراي گفتگو بايد كاربردي و برنامه محور باشد/ لزوم رفع بروکراسی کاذب اداری در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی پیش از ظهر امروز در جمع مدیران دولت و بخش خصوصی با اشاره به اهميت بهبود فضاي كسب و كار در گیلان افزود: با توجه به اینکه متولیان و دست اندركاران بخش كسب و كار و نمايندگاني از دستگاه های اجرایی در حضور دارند از این رو جلسه شوراي گفتگوی دولت و بخش خصوصي گيلان از پتانسيل بسيار بالايي در رفع مشکلات استان برخوردار است كه بايد با بهره گيري از اين ظرفيت ها در جهت بهبود فضاي كسب و كار در استان تلاش كنيم .

وی همچنین بر حضور پررنگ بخش هاي خصوصي، دولتي و نيمه دولتي در سطح عالي در اين جلسات تاكيد كرد و خواستار برگزاري جلسات در شكل واقعي گفتگو محور و مشورتي براي رفع موانع و مشكلات فضاي كسب و كار شد.

استاندار گیلان با بيان اينكه جلسات شوراي گفتگو بايد كاربردي و برنامه محور باشد، گفت: روند فعلي برگزاري اين نشست ها باید تغيير كند تا بتوانيم به نتيجه درست برسيم در غير اين صورت اگر اين روند ادامه يابد به نتايج مطلوب دست نخواهيم يافت.

وی افزود: شورای گفتگو فرصتي است تا همه افراد استان را در فرآيند توسعه مشاركت دهيم.

نجفی تاكيد كرد: اگر تصميمات اين نشست ها بطور واقعی كاربردي باشد هر هفته در جلسات شورای گفتگو به شخصه حضور می یابیم زیرا تمام دغدغه من حمايت از بخش خصوصي است.

در كنار بيان مسائل و مشکلات راه های حل مشکلات نيز مطرح شود

وی اظهارداشت: بیان مشكلات خوب است اما می بایست در اين گونه نشست ها در كنار بيان مسائل و مشکلات راه های حل مشکلات را نيز مطرح كنيم.

نجفي با اشاره به اهميت ابلاغيه رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: پيرو اين ابلاغيه رياست جمهوری، معاون اول خود و مديران را مكلف کرد تا در جهت اجراي اين مهم تلاش كنند.

وی همچنین تبديل امكانات و فرصت ها از بالقوه به بالفعل و معطوف بودن نگاه ها به داخل كشور را از جمله محاسن اقتصاد مقاومتي برشمرد و مديران استان را مكلف کرد تا در جهت اجراي هرچه بهتر اقتصاد مقاومتي در استان تلاش کنند.

استاندار گيلان در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه پرداخت يارانه ها بايد در مسير درست خود حركت كند تا بر اساس قانون از بخش خصوصي نيز حمايت شود، گفت: به عنوان مثال در گيلان هفت برابر بودجه عمراني يكسال، صرف يارانه ها ي نقدي مي شود و در چنين شرايطي وضعيت پيشرفت طرح هاي عمراني مشخص است كه چه سرنوشتي پيدا مي كند.

وي افزود: سال آينده بخشي از يارانه ها براي حمايت از بخش صنعت و بهداشت هزينه خواهد شد.

نجفی به مشكلات بخش گردشگري نيز اشاره كرد و اظهارداشت: سهم زيادي از دست دادن فرصت هاي اشتغال استان بابت غفلت از اين بخش است.

وی اذعان داشت: اگر مي خواهيم معضلات بيكاري رفع شود بايد مشكلات واقعی بيكاري را درك كرد.

اگر مي خواهيم معضلات بيكاري رفع شود بايد مشكلات واقعی بيكاري را درك كرد

محمد حسین قربانی نماينده مردم آستانه اشرفيه و بندر کیاشهر در اين نشست گفت: براي رفع مشكلات بيكاري استان بايد به بخش توليد و كشاورزي، گردشگري و صنعت نگاه ويژه داشته باشيم.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز در این نشست با اشاره به آسیب شناسی مشکلات سرمایه گذاری در استان گفت: متاسفانه رویکرد بخش دولتی در جذب و نگهداری سرمایه گذار در استان با ضعف شدید همراه است.

سید عبدالغفار نجفی تصریح کرد: با توجه به تاثیر تحریم های اقتصادی شایسته است در داخل کشور با درایت مسئولان بخش دولتی تحریم دیگری با رویکرد تحریم داخلی ایجاد نشود.

وی افزود: متاسفانه بخش دولتی در حوزه های مختلف بانکی، تامین اجتماعی، اداره کار، بهداشت و دارایی با استناد به ضوابط و بخشنامه های داخلی عرصه را برای جذب و نگهداشت سرمایه گذار تنگ کرده اند .

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گیلان تصریح کرد: شایسته است با ورود استاندار به رفع موضوع، زمینه های لازم برای ارتقاء جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال، تولید و توسعه پایدار در استان فراهم شود.

لزوم اجرایی شدن ماده 76 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه کشور

دبیر اجرایی خانه صنعت، معدن و تجارت گیلان هم با اشاره به لزوم اجرایی شدن ماده 76 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه کشور گفت: با توجه به اینکه طبق این ماده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور موظف به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران شده اند و با توجه به لزوم نظرخواهي مستمر از تشكل هاي توليدي و صادراتی سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها بطور مستمر و ارائه گزارش ها و پيشنهادها به كميته‌اي متشكل از نمایندگان قوای سه گانه جهت بررسي و پيگيري راه‌كارهاي قانوني، ضرورت دارد اجرای ماده 76 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه کشور در استان مد نظر قرار گیرد.

پیمان پورنصیری در ادامه همچنین به اجرای دستورالعمل اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲در خصوص استمهال بازپرداخت معوقات تسهیلات بانکی افزود: از آنجایی که طبق این دستورالمعل برای یک بار و تا پنج سال برای معوقات بانکی تقسیط انجام می شود لازم است به منظور حمایت بیشتر از تولید و اشتغال و تسهیل در بازپرداخت تسهیلات، جریمه تأخیر به اقساط ماهیانه افزوده نشود بلکه میزان جریمه دیرکرد در انتهای بازپرداخت محاسبه و اخذ شود.

وی همچنین در این جلسه خواستار دعوت از رؤسای سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون وکلا و رؤسای دانشگاه ها و شرکت شهرک های صنعتی جهت حضور در جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصي گيلان شد و پیشنهاد کرد:برای دستیابی به نتایج مطلوب از برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی، خروجی جلسات پیشین در جلسات بعدی مورد طرح و بررسی قرار گیرد.

ضرورت توجه به تأمین نیازهای ادارات گیلان از طریق صنایع مستقر در داخل استان

مشاور صنعتی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در حاشیه این جلسه بر تامین نیازهای ادارات استان از طریق صنایع مستقر در داخل استان تاکید کرد و گفت: با توجه به توانمندی های صنعتی و معدنی استان گیلان جهت بهره مندی بهینه از تولیدات صنعتی، قابلیت دسترسی سریع و آسان با کاهش صرف هزینه های مربوط به حمل و نقل کالا و نیز به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخل استان شایسته است که با نگاه ویژه از سوی مسئولین بخش دولتی، تامین نیازهای ادارات استان از طریق صنایع مستقر در داخل استان صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اين نشست هر يك از اعضا به بيان نظرات و پيشنهادات خود پرداختند و با رهنمودها و دستورات استاندار گيلان تصميمات لازم در هر بخش اتخاذ شد.